В Шымкенте задержали главу управления культуры
Фото: gov.kz
Сегодня, 12 октября 2023 года, в социальных сетях появилась информация, что задержан руководитель Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента Сакен Шакеев, сообщает Zakon.kz.
Информацию подтвердили в Агентстве РК по противодействию коррупции.
"Да, подтверждаем, что начато досудебное расследование", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Антикора.
В ведомстве отметили, что подробности будут позже.
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