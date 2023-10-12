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Законодательство РК

В Шымкенте задержали главу управления культуры

В Шымкенте задержали главу управления культуры Фото: gov.kz
Сегодня, 12 октября 2023 года, в социальных сетях появилась информация, что задержан руководитель Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента Сакен Шакеев, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

"Да, подтверждаем, что начато досудебное расследование", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Антикора.

В ведомстве отметили, что подробности будут позже.

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