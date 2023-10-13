Антикор рассказал, в чем подозревают главу управления культуры Шымкента

12 октября 2023 года в Шымкенте задержали главу управления культуры. На следующий день в Антикоре пояснили Zakon.kz, что Сакена Шакеева заподозрили в получении взятки от подчиненного.

"Антикоррупционной службой по Шымкенту пресечена противоправная деятельность руководителя Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента. Его подозревают в получении взятки в сумме 1 миллион тенге от подчиненного за продление его трудового договора и общее покровительство по службе", – говорится в сообщении Антикора за 13 октября.

Также сказано, что досудебное расследование продолжается.

"Иная информация, согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, в интересах следствия распространению не подлежит", – добавили в ведомстве.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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На должность руководителя Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента Шакеев назначен с 10 марта 2023 года.