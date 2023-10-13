Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Антикор рассказал, в чем подозревают главу управления культуры Шымкента

Антикор рассказал, в чем подозревают главу управления культуры Шымкента Фото: akorda.kz
12 октября 2023 года в Шымкенте задержали главу управления культуры. На следующий день в Антикоре пояснили Zakon.kz, что Сакена Шакеева заподозрили в получении взятки от подчиненного.

"Антикоррупционной службой по Шымкенту пресечена противоправная деятельность руководителя Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента. Его подозревают в получении взятки в сумме 1 миллион тенге от подчиненного за продление его трудового договора и общее покровительство по службе", – говорится в сообщении Антикора за 13 октября.

Также сказано, что досудебное расследование продолжается.

"Иная информация, согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, в интересах следствия распространению не подлежит", – добавили в ведомстве.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Материал по теме

В Шымкенте задержали главу управления культуры

На должность руководителя Управления культуры, развития языков и архивов Шымкента Шакеев назначен с 10 марта 2023 года.

Читайте также

Убийство Валерии Шальновой: дело передали в суд
Убийство спортсменки в Актау: дело передали в суд
В Жетысуской области пенсионерка не смогла оплатить кредит и хотела убить себя
В Жетысуской области пенсионерка не смогла оплатить кредит и хотела убить себя
В Алматы заживо сгорел электрик на столбе
В Алматы электрик заживо сгорел на столбе
Анастасия Московчук
Антикор Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой
Правила обмена валюты изменили в Казахстане
Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубещиже
Максим Галкин опубликовал фото детей в бомбоубежище
Ерке Есмахан рассказала о покупке недвижимости за границей
Ерке Есмахан рассказала о покупке недвижимости за границей
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Казахстанцы смогут устраиваться на работу без справок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления