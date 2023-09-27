Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Идеальная Сабина Алтынбекова сразила поклонников женственностью

Идеальная Сабина Алтынбекова сразила поклонников женственностью Фото: Instagram/altynbekova_20
Титулованная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала 26 сентября 2023 года ряд снимков фотосессии на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Спортсменка продолжает радовать подписчиков фотографиями с отпуска. На этот раз она предстала перед публикой на странице в Instagram в длинном платье на фоне бассейна.

"Столько красивых фотографий сделали и всего за час. Буду потихоньку делиться с вами", – говорится в подписи к публикации.

  • Слишком идеально.
  • Она какая женственная.
  • Вы очень красивая.
  • Шикарная.
  • Совершенная красота.
  • Красотка.
  • Греческая богиня.
  • Женственность, грациозность и все вместе.
  • Символ женской красоты.
  • С такой красивой внешностью, хоть где будет красиво.
  • Статная Сабина вне конкуренции, – пишут восторженные отзывы преданные комментаторы.

Материал по теме

Сабина Алтынбекова показала, чем занимается на Мальдивах

Фотографиями с отдыха Алтынбекова начала делиться еще 18 сентября 2023 года. Оказалось, что она проводит отпуск на Мальдивских островах, где не забывает про активность (теннис, гольф, волейбол). Кроме того, с собой на отдых казахстанка увезла родителей.

Читайте также

Первое "золото" Азиады завоевала сборная Казахстана
Первое "золото" Азиады завоевала сборная Казахстана
Назым Кызайбай проведет в среду первый бой на Азиатских играх-2023
Что творится на Азиатских играх с участием Казахстана: прямая трансляция
азиада 27 сентября
Азиада-2022: анонс выступлений казахстанских спортсменов на 27 сентября
Анастасия Московчук
Алтынбекова Сабина Мальдивские острова
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Распил имущества Храпуновых: экс-чиновникам огласили приговор
Распил имущества Храпуновых: экс-чиновникам огласили приговор
Казахстан Минтруда МЗП комментарий размер
Почему минимальная зарплата не может быть 300 тысяч тенге
Содержание школьного учебника взорвало Казнет
Содержание школьного учебника взорвало Казнет
Когда в Алматы включат отопление
Когда в Алматы включат отопление
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления