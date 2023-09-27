Идеальная Сабина Алтынбекова сразила поклонников женственностью

Титулованная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова опубликовала 26 сентября 2023 года ряд снимков фотосессии на Мальдивах, сообщает Zakon.kz.

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Спортсменка продолжает радовать подписчиков фотографиями с отпуска. На этот раз она предстала перед публикой на странице в Instagram в длинном платье на фоне бассейна.

"Столько красивых фотографий сделали и всего за час. Буду потихоньку делиться с вами", – говорится в подписи к публикации.

Слишком идеально.

Она какая женственная.

Вы очень красивая.

Шикарная.

Совершенная красота.

Красотка.

Греческая богиня.

Женственность, грациозность и все вместе.

Символ женской красоты.

С такой красивой внешностью, хоть где будет красиво.

Статная Сабина вне конкуренции, – пишут восторженные отзывы преданные комментаторы.

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Фотографиями с отдыха Алтынбекова начала делиться еще 18 сентября 2023 года. Оказалось, что она проводит отпуск на Мальдивских островах, где не забывает про активность (теннис, гольф, волейбол). Кроме того, с собой на отдых казахстанка увезла родителей.