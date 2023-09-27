Идеальная Сабина Алтынбекова сразила поклонников женственностью
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Спортсменка продолжает радовать подписчиков фотографиями с отпуска. На этот раз она предстала перед публикой на странице в Instagram в длинном платье на фоне бассейна.
"Столько красивых фотографий сделали и всего за час. Буду потихоньку делиться с вами", – говорится в подписи к публикации.
- Слишком идеально.
- Она какая женственная.
- Вы очень красивая.
- Шикарная.
- Совершенная красота.
- Красотка.
- Греческая богиня.
- Женственность, грациозность и все вместе.
- Символ женской красоты.
- С такой красивой внешностью, хоть где будет красиво.
- Статная Сабина вне конкуренции, – пишут восторженные отзывы преданные комментаторы.
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Фотографиями с отдыха Алтынбекова начала делиться еще 18 сентября 2023 года. Оказалось, что она проводит отпуск на Мальдивских островах, где не забывает про активность (теннис, гольф, волейбол). Кроме того, с собой на отдых казахстанка увезла родителей.