Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Глава Минюста о петиции против бытового насилия: Нужно создать новую

Казахстан петиция Минюст Фото: Zakon.kz
Министр юстиции Азамат Ескараев в кулуарах Мажилиса 6 декабря высказался о петиции против семейно-бытового насилия, которая набрала уже 150 тысяч подписей. По его словам, Минюст рассмотрит петицию, только если ее создадут на платформе, которую еще не запустили, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцы активно подписывают петицию за ужесточение наказание за семейно-бытовое насилие. Она набрала уже около 150 тысяч подписей. Однако не является легитимной, так как создана на неофициальной платформе. Официальная же еще пока разрабатывается.

"Тут уже не юридический, больше технический, это же информационная платформа. Больше вопрос к IT-специалистам. Я в курсе этой петиции. На самом деле, закон принят, он действует. Платформа в ближайшее время будет запущена. По сроку нужно адресовать уполномоченному органу. Я понимаю, что петиция набрала на старой базе петиций определенное количество голосов, но она сделана не на базе новой платформы и не в соответствие с принятым законом. Мы живем в правовом государства, я считаю, что нужно руководствоваться законом".Азамат Ескараев

На вопрос журналистов о том, что же делать со старой петицией, которая набрала уже очень много голосов, он ответил неизменно – нужна новая петиция. 

"Я же вам говорю, что нужно на соответствующей новой платформе готовить соответствующую петицию. У меня неформальный подход, а подход юридически обоснованный. Закон принят, соответствующая работа уполномоченного органа ведется по разработке платформы. Если общественность посчитает целесообразным опять поднять этот вопрос и проголосовать, мы в соответствии с законом обязаны будем рассмотреть".Азамат Ескараев

1 декабря сообщалось, что министр культуры и информации РК утвердила форму письменного заявления о размещении петиции на интернет-ресурсе, а также форму решения по результатам рассмотрения петиции.

Петиция стала набирать обороты после убийства супруги экс-министра экономики Куандыка Бишимбаева Салтанат Нукеновой. В Казахстане началось активное обсуждение проблемы семейно-бытового насилия.

Читайте также

Генпрокурор Казахстана обратился к коллегам
Генпрокурор Казахстана обратился к коллегам
Владимир Ким не будет покупать команду Формулы 1: причины
Владимир Ким не будет покупать команду Формулы 1: причины
Команда Kaspi.kz получила награду за лучший социальный проект
Команда Kaspi.kz получила награду за лучший социальный проект
Жадра Жулмухаметова
Азамат Ескараев МЮ РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Неожиданное заявление сделала Ерке Есмахан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: