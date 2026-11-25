Нефтяную компанию принудительно наказывают на 3 млрд тенге в Атырау
Фото: unsplash
В Атырау нефтяную компанию "ЖАН и КС" оштрафовали на сумму более 3 млрд тенге. В прокуратуре Атырауской области 25 ноября 2026 года рассказали, за что, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось при проверке, при бурении скважин компания незаконно накопила буровой шлам и отработанный буровой раствор.
"За это ее привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 328 КоАП. Компания пыталась оспорить штраф в судах, но жалобы отклонили, и постановление вступило в законную силу. Сейчас штраф взыскивают принудительно – судебные исполнители уже перечислили в бюджет Атырау свыше 490 млн тенге", – отметили в надзорном органе.
Возврат остатка долга прокуратура держит на контроле.
"Закон изменился, и это касается каждого жителя региона. Раньше деньги от экологических штрафов шли в республиканский бюджет, теперь они остаются в бюджете области", – добавили в прокуратуре.
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев ранее рассказал, куда уходят штрафы мобильных операторов за некачественную связь.
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