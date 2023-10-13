Министр водных ресурсов о критике в свой адрес: Это подстегивает

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов прокомментировал критику в свой адрес и отметил, что это его подстегивает, сообщает Zakon.kz.

Пользователи социальных сетей критиковали назначение министром водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова. До этого времени он занимал должность акима Жамбылской области, которая больше всего страдала от засухи.

"Нормально отношусь (к критике. – Прим. Ред.). Мы же критику всегда получаем, поэтому к критике мы хорошо относимся. Наоборот, это начинает подстегивать еще лучше работать. Да, мы видим, что в социальных сетях об этом пишут, говорят, обсуждают". Нуржан Нуржигитов

Он объяснил, почему в этом году Жамбылская область страдала от засухи. По его словам, год был тяжелым именно в плане обеспечения влагой крестьянских хозяйств. Однако, он утверждает, что со стороны местных исполнительных органов была проделана огромная работа, "которую не видно". Именно благодаря этой работе, по его мнению, потери крестьян были минимизированы.

"Если бы этой работы не было, намного больше затрат было бы у крестьянских хозяйств. Очень много вопросов стоит о том, почему в Жамбылской области приняли решение, чтобы в начале августа с Кировского водохранилища полностью использовать воду. Я хочу сказать, что из более 100 тысяч гектар, орошаемые в Жамбылской области, 72 тысячи гектар были заняты плодоовощной продукцией, картошкой и бахчевыми культурами. В первой декаде августа начинается уборка этих культур. Вот эти решения, которые мы приняли, позволили на 100% сохранить посевы этих культур. То есть у крестьянские хозяйства, которые имеют один гектар земли, появилась возможность полить и собрать урожай. Они получили прибыль, на которую они рассчитывали. Да, затраты были". Нуржан Нуржигитов

Сейчас по решению правительства выделено 3,7 млрд тенге на погашение затрат, которые понесли крестьянские хозяйства.

"Это в основном сахарная свекла, кукуруза и многолетние травы. То есть, если бы эти решения не были приняты, было бы еще больше крестьянских хозяйств, которые бы испытали на себе эти вопросы с нехваткой воды". Нуржан Нуржигитов