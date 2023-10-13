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Новый министр водных ресурсов объяснил назначение своего зама

Казахстан министерство водных ресурсов и ирригации Фото: primeminister.kz
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов на пресс-конференции объяснил назначение своим вице-министром Ерболата Ибрайханова. Он также был заместителем Нуржана Нуржигитова, когда тот был акимом Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Он ответил, что сейчас перед министерством очень остро стоит вопрос тарифной политике. И ведомство нуждается в быстром принятии решений. А Ерболат Ибрайханов, по мнению министра, имеет очень большой опыт работ именно в тарифной политике – 17 лет.

"И год и два месяца, которые мы с ним вместе работали в Жамбылской области, его профессионализм нам помог решить очень много вопросов в плане тарифов. Это заработная плата в сфере энергетики, заработная плата в сфере подачи тепловой энергии, подача воды. Я даже могу сказать, что по некоторым предприятиям заработная плата выросла на 50%. Благодаря той работе, которую проводил Ибрайханов. Потом он курировал отрасль строительства, только вот за этот период более 140 объектов, которые реализовались. Это образование, здравоохранение, спорт, культура, дороги, которые строились. Поэтому здесь я не могу сказать, что это командное перемещение. Это просто оценка его профессиональных качеств".Нуржан Нуржигитов

11 октября Ерболат Ибрайханов назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации. До этого он работал заместителем акима Жамбылской области, кем до недавнего времени был Нуржан Нуржигитов.

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