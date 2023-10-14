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Актау из космоса показал астронавт

Казахстан из космоса Фото: скриншот видео
Космонавт-испытатель "Роскосмоса" Олег Артемьев выложил видео, на котором запечатлел запад Казахстана, а точнее, город Актау и побережье Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Видео с иллюминатора МКС космонавт выложил на своей странице в Instagram.

"Привет, Казахстан! Узнаёте свой родной Актау?" – подписал видео Артемьев.

Артемьев часто выкладывает на своей странице интересные и познавательные ролики из космоса. Недавно он заснял серебристые облака с международной космической станции.

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