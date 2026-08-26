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Общество

"От этого зависит будущее страны": Токаев о воспитании молодежи

Государственные символы Казахстана, флаг Казахстана, госсимволы Казахстана, Казахстан, государственный флаг Казахстана, флаг РК, флаг Республики Казахстан, перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, молодежь, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 15:10 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, заявил, что необходимо прививать подрастающему поколению бережное отношение к окружающей среде, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что ранее уже высказывался о необходимости введения единых стандартов экологического образования в школах и университетах. Правительство должно завершить эту работу к концу текущего года.

"Немаловажным является масштабирование комплексной образовательной программы "Адал азамат". В настоящее время данная программа внедрена преимущественно в сфере среднего образования. Формирование ценностных ориентиров у подрастающего поколения молодежи является крайне важной задачей, от решения которой напрямую зависит будущее нашей страны. Однако было бы неправильно возлагать всю ответственность за этот вопрос исключительно на школы".Касым-Жомарт Токаев

Мы, как подчеркнул глава государства, "общими усилиями должны создать безопасную и комфортную среду для детей".

"Ключевая цель: основные принципы, закрепленные в Конституции, призваны стать неотъемлемой частью нашей национальной идентичности. Молодежь должна хорошо знать наш Основной закон. Несомненно, только так наше общество станет прогрессивным, просвещенным и гармоничным, а Казахстан превратится в высокоразвитое и передовое государство".Касым-Жомарт Токаев

О чем еще заявил глава государства, выступая на Августовской конференции, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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