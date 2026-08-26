"От этого зависит будущее страны": Токаев о воспитании молодежи

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 26 августа 2026 года на пленарном заседании Республиканской Августовской конференции, заявил, что необходимо прививать подрастающему поколению бережное отношение к окружающей среде, сообщает Zakon.kz.

Президент напомнил, что ранее уже высказывался о необходимости введения единых стандартов экологического образования в школах и университетах. Правительство должно завершить эту работу к концу текущего года.

"Немаловажным является масштабирование комплексной образовательной программы "Адал азамат". В настоящее время данная программа внедрена преимущественно в сфере среднего образования. Формирование ценностных ориентиров у подрастающего поколения молодежи является крайне важной задачей, от решения которой напрямую зависит будущее нашей страны. Однако было бы неправильно возлагать всю ответственность за этот вопрос исключительно на школы". Касым-Жомарт Токаев

Мы, как подчеркнул глава государства, "общими усилиями должны создать безопасную и комфортную среду для детей".

"Ключевая цель: основные принципы, закрепленные в Конституции, призваны стать неотъемлемой частью нашей национальной идентичности. Молодежь должна хорошо знать наш Основной закон. Несомненно, только так наше общество станет прогрессивным, просвещенным и гармоничным, а Казахстан превратится в высокоразвитое и передовое государство". Касым-Жомарт Токаев

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