Глава Минэкологии: Мясо сайгаков не будет продаваться на базарах

На брифинге в СЦК 16 октября министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев прокомментировал вопрос по поводу правил реализации мяса сайгаков в торговых точках, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Отвечая на вопрос, будет ли продаваться мясо сайгаков на базарах, глава ведомства отметил, что на базарах оно реализовываться не должно.

"На базарах оно не должно продаваться. Мясокомбинаты должны работать только с торговыми точками, где есть контроль ветсостояния того или иного мяса, как любого мясо домашнего животного". Ерлан Нысанбаев

Он указал, что в настоящее время уже имеются специальные места для убоя сайгаков.

"Вопрос полностью согласован с ветслужбами областей, комитетом по ветконтролю. Туши перевозятся в специальном транспорте на мясокомбинаты. Это все также согласовано. С учетом санэпидтребований. Там опять-таки мясо проходит ветосмотр, лабораторный анализ и все соответствующие мероприятия на самом мясокомбинате: сдирание шкуры, обработка туши, хранение. В дальнейшем уже мясокомбинаты полностью являются хозяевами и продают уже (мясо – Прим. Ред) по своему усмотрению". Ерлан Нысанбаев

Касательно стоимости этого мяса, он ответил, что цена на него "будет не такая высокая".



При этом министр добавил, что на сегодня существует определенный лимит по забою сайгаков.



"У нас есть соответствующее постановление правительства. Мы будем регулировать в пределах 20%. Это составляет 337 голов. Это количество голов, подлежащих в рамках регулирования изъятию, оно определено четко. Весь алгоритм действий отработан в соответствии с веттребованиями и санэпидтребованиями". Ерлан Нысанбаев

Также он не считает, что в этом вопросе есть лоббирование интересов мясоокомбинатов.

"Нет, здесь привлечены мясоперерабатывающие заводы, которые имеют на территории тех или иных областей. Скажу так, что в основном это по месту расположения популяции сайгаков. В западном регионе у нас четыре мясокомбината изъявили желание работать – Атырауский мясоперерабатывающий и три в ЗКО. Соответственно, в других областях – по одному, потому что там меньше идет изъятие". Ерлан Нысанбаев

Ранее глава Минэкологии рассказал, как будут регулировать популяцию реликтовой антилопы сайги, которая разрослась в Казахстане до угрожающих размеров. Будет несколько способов. Первый – установка сетей в дневное время, второй – метод отстрела в ночное время.

Первый метод регулирования численности будет использоваться везде, где позволяют погодные условия. Также будет применяться и второй метод – отстрел в ночное время. В целом планируется сократить популяцию на 20%.