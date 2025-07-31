Насколько безопасно покупать мясо сайгаков, рассказали в Минэкологии

Министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на пресс-конференции в правительстве 31 июля 2025 года рассказал, не опасно ли употреблять в пищу мясо сайгаков, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили журналисты, появились сообщения, что в Алматинской области продают мясо сайгаков по 2100 тенге за килограмм. Они поинтересовались, насколько это безопасно и не продают ли его браконьеры.

"Говорить, что без подготовки продают, нельзя. Потому что сегодня есть процессы регулирования: мы… туши сайгаков сдаем в сертифицированные комбинаты, где работают специалисты СЭС, проходят всю процедуру. Начиная от мест обитания, где изучается эпизоотия перед отстрелом, затем в самом мясокомбинате берутся все анализы крови, пробы на различные заболевания. Только потом это мясо идет на продажу. Здесь не должно быть никаких сомнений по поводу качества мяса", – сказал Ерлан Нысанбаев.

Продажа браконьерами, по его словам, исключена.

"Есть система отпуска товаров в соответствии с накладными. Каждый мясокомбинат строго соблюдает эту процедуры. Все точки, где реализуется мясная продукция, проходят проверку через службы ветеринарии и санслужбы. Поэтому это исключено. Я не могу даже представить, чтобы мясо сегодня могли продавать где-то в неположенном месте. За этим строго следят соответствующие службы. Это исключено, я вам официально заявляю", – пояснил глава Минэкологии.

25 июня 2025 года сообщалось, что 800 тыс. сайгаков могут отправить на мясокомбинаты.