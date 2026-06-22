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Политика

Токаев прибыл с официальным визитом в Брюссель

Фото: akorda.kz , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 20:19 Фото: akorda.kz
Глава государства прибыл с официальным визитом в Брюссель. В честь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в аэропорту столицы Бельгии была выстроена рота почетного караула, передает Zakon.kz.

Об этом 22 июня 2026 года сообщили в Акорде. Касым-Жомарта Токаева встретили специальный представитель Европейского союза по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс и другие официальные лица.

"Завтра в штаб-квартире Европейского совета состоятся переговоры с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен", – говорится в сообщении Акорды.
Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 20:19

Фото: akorda.kz

В рамках визита будет подписан ряд важных совместных документов.

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 20:19

Фото: akorda.kz

22-23 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Европейского совета Антониу Кошты совершит официальный визит в Брюссель.

Стороны обсудят перспективы укрепления расширенного партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выступит на круглом столе "Казахстан – ЕС" с участием руководителей крупных европейских компаний, а также проведет ряд двусторонних встреч.

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Канат Болысбек
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