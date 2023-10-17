В АО "АрселорМиттал Темиртау" состоялись общественные слушания

Ежегодно АО "АрселорМиттал Темиртау" проводит общественные слушания на получение экологического разрешения на работу на ближайший год. 16 октября состоялись очередные общественные слушания.

В здании Международного конференц-центра собрались общественность Темиртау, работники промышленных предприятий города, а также представители СМИ для того, чтобы ознакомиться с выполненными природоохранными проектами компанией "АрселорМиттал Темиртау" в 2023 году. Кроме этого, участники узнали о предстоящих в 2024 году экологических проектах, внедрение которых поможет снижению воздействия на окружающую среду.

Разработчиком проекта и составителем экологической документации выступила компания "Эколюкс – АС". На общественных слушаниях также присутствовали представители уполномоченных государственных органов – Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области и Департамент экологии по Карагандинской области.

В слушаниях могли принять участие все желающие независимо от места проживания, любой из участников мог задать интересующие вопросы, касающиеся экологической деятельности компании.

"Это крайне важное мероприятие, от которого зависит дальнейшая работа металлургического комбината, а значит благополучие нашего города. Мы понимаем, что комбинат и город Темиртау – понятия не разделимые, и не могут существовать, одно без другого, - сказал технический директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Константин Цимбал. – Компания "АрселорМиттал" строго руководствуется принципами ESG, во главе которых стоят ценности благоприятного влияния на окружающую среду и общество. Общество – это население Темиртау и Казахстана в целом, а также работники комбината, напрямую зависимые от благополучной деятельности комбината. А влияние на окружающую среду – это стабильное ежегодное снижение выбросов источников комбината в атмосферу за счет улучшения процессов и технологии. Мы вместе обеспечиваем социальную ответственность для развития производственной экологической безопасности на комбинате. Время не стоит на месте. За год мы сумели выполнить часть новых проектов, мы активно занимались озеленением города, было многое сделано в социальной сфере, и сегодня мы обсудим задачи компании на следующий год в сфере улучшения экологии, а также ответим на все ваши вопросы".

Фото: Игоря Узаревича

В рамках общественных слушаний было рассмотрено несколько экопроектов и программа экологического контроля. Помимо этого, были представлены социально значимые проекты. Особый интерес у присутствующих вызвал проект по озеленению Темиртау и созданию "Зеленого пояса". Так, площадь посадки зеленых насаждений составила 360 га, а количество сеянцев и саженцев – более 1 миллиона единиц. Озеленение города и создание Зеленого пояса компания выполнила за счет собственных финансовых средств.

Что касается природоохранных мероприятий на производстве – в 2024 году основной акцент делается на снижение выбросов основных источников загрязнений атмосферного воздуха – это ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, а также агломерационное производство.

Также продолжится ремонт имеющихся коксовых батарей и начнется строительство новых коксовых батарей №8 и №9, проект переходящий и его завершение запланировано на 2027 год. Продолжается проект по строительству цеха химического улавливания. В будущем году будет произведена установка электрофильтра на вращающейся печи №2 в цехе обжига известняка. На агломашине №5 аглопроизводства уже установлен электрофильтр, и на ближайший год запланировано проектирование установки системы очистки газов на агломашине № 6. В кислородно-конвертерном цехе предстоит усовершенствование системы вторичного пылеподавления.

Фото: Игоря Узаревича

В 2024 году завершится строительство котла №1 на ТЭЦ-ПВС и котла №7 на ТЭЦ-2, оба новых котла оборудованы двухступенчатыми эмульгаторами КОЧ. Эффективность улавливания пыли данными эмульгаторами соответствует - 99,9% при остаточной концентрации пыли не более 20 мг/м3, а по диоксиду серы при использовании на второй ступени известкового молока обеспечит уровень - 95% очистки при концентрации SO2 не более 200мг/м3.

Компания продолжает реализацию всех среднесрочных и долгосрочных экологических проектов, что соответствует стратегии снижения воздействия на окружающую среду металлургического производства.

В завершении слушаний участники могли задать вопрос и высказать мнение о природоохранной деятельности компании. Замечания и предложения участников приняты в работу руководством АО "АрселорМиттал Темиртау" для усовершенствования проекта.