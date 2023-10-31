Какие активы АО "АрселорМиттал Темиртау" перейдут Казахстану

Фото: pixabay

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве 31 октября прокомментировал вопрос о том, какие активы АО "АрселорМиттал Темиртау" могут перейти Казахстану, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: