Какие активы АО "АрселорМиттал Темиртау" перейдут Казахстану
Фото: pixabay
Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге в правительстве 31 октября прокомментировал вопрос о том, какие активы АО "АрселорМиттал Темиртау" могут перейти Казахстану, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Представители СМИ поинтересовались у Каната Шарлапаева о том, какие именно активы АО "АрселорМиттал Темиртау" могут перейти Казахстану.
"Речь идет о полном комплексе активов АМТ в Казахстане – это стальной, угольный и рудный департаменты. А также в периметр потенциальной транзакции включен трубный завод в городе Актау. То есть речь идет о полных активах АМТ в Казахстане", – заключил министр.
Ранее Канат Шарлапаев высказался о расходах из бюджета на смену инвестора АО "АрселорМиталл Темиртау" (АМТ).
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