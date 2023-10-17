Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Финляндия – Казахстан: эксперты оценили шансы команд на выход в ЕВРО

Финляндия - Казахстан: эксперты оценили шансы команд на выход в ЕВРО Фото: Parimatch
Сборной Казахстана предстоит сыграть матч, который во многом определит, остается ли команда Магомеда Адиева в числе тех, кто борется за выход на Евро-2024 через отбор или будет пытаться пролезть через окно, то есть через Лигу Наций.

Финляндия

Сборная Суоми очень хочет на второй Евро в истории (первый был в 2020-м) и проводит отборочный цикл в целом достойно. Если бы не невероятно запутанная ситуация в группе Н, можно было бы даже сказать, что хорошо. Финны одержали четыре победы, в том числе, увы, над Казахстаном в Астане. Команда Маркку Канервы дважды уступила Дании — без шансов в Копенгагене (1:3) и в упорнейшей борьбе в Хельсинки (0:1). А в минувшие выходные болезненно проиграла разогнавшейся Словении 0:3.

Что до шансов отобраться на Евро, то математика тут простая. Сейчас финны отстают от лидирующих Дании и Словении на 4 очка. Датчанам сразу записываем в уме победу над Сан-Марино, поэтому если Финляндия уступит Казахстану, ей останется надеяться, что словенцы внезапно оступятся в игре с Северной Ирландией. Так что матч с Казахстаном для Суоми невероятно важен.

Казахстан

Наши парни уступили в Копенгагене 1:3, и это было ожидаемо. Датчане хорошо усвоили урок матча в Астане, вышли предельно собранными и добились нужного результата. Отметим, что команда Магомеда Адиева очень солидно смотрелась до первого пропущенного мяча и не опустила рук до самого финального свистка.

Математика у Казахстана такая же, как и у Финляндии. Чтобы сохранить шансы на попадание в Германию через отбор, нельзя проигрывать финнам. Даже в случае ничьей и победы Словении над Северной Ирландией шансы будут: впереди домашний спарринг с Сан-Марино и очная встреча с теми же словенцами. Впрочем, стремиться надо к победе: у финнов самый простой график оставшихся игр среди всех и желательно оставить их за спиной.

История личных встреч

Сборные Казахстана и Финляндии встречались 6 раз. Пять раз победу одерживали финны и единожды, в 2006 году, удача была на нашей стороне. Но тут стоит учесть, что это был товарищеский матч, и завершился он серией пенальти. Кроме того, за всю историю лишь один раз наша команда забила Финляндии с игры. Это случилось в отборе Евро-2008: отличился полузащитник ныне покойного ФК "Алма-Ата" Дмитрий Бяков, но финны в итоге выиграли 2:1.

Прогноз на матч

Играющие дома и более опытные финны логично считаются фаворитами: эксперты Parimatch дают на их победу коэффициент 1.65 при 6.00 на Казахстан. В последних матчах обеих сборных (кроме поединка Казахстана и Дании) забивала лишь одна команда на поле. Да, футбол и наши парни, и горячие финские исповедуют оборонительный. Поэтому коэффициент 1.63 на "обе команды не забьют" выглядит интересно.

Читайте также

В пристоличном регионе Акмолинской области появится новый ФОК
В пристоличном регионе Акмолинской области появится новый ФОК
Казахстан корь столица заболеваемость увеличение
Корью заболели ученики 28 школ в Астане
В Шымкенте появится улица, названная в честь Турции
В Шымкенте появится улица, названная в честь Турции
Анастасия Московчук
Казахстан Финляндия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Документ
Россиянина наказали за двойное гражданство в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления