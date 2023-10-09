Магомед Адиев рассказал о подготовке Казахстана к матчам с Данией и Финляндией

Накануне сборная Казахстана по футболу во главе со своим наставником Магомедом Адиевым начала учебно-тренировочные сборы в Алматы в рамках подготовки к двум ответственным матчам отборочного цикла Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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УТС проходит на центральном стадионе Алматы и пока тренировки главной команды страны не в полном составе.

Ислам Чесноков и Абзал Бейсебеков не участвуют из-за незначительных травм, тренерский штаб сборной решил дать день отдыха Александру Марочкину после матча Лиги конференций УЕФА за "Астану".

Наставник казахстанской дружины в преддверии двух ответственных матчей поделился своими планами и задачами.

В состав сборной Казахстана из футболистов, выступающих в зарубежных чемпионатах уже присоединились Нуралы Алип и Александр Зуев.

Остальные игроки в лице Бахтиера Зайнутдинова, Рамазана Оразова, Марата Быстрова и Льва Скворцова прибудут в ближайшие дни. Сбор в Алматы продлится до 12 октября. Затем казахстанская команда отправится в Копенгаген, на первый из двух гостевых поединков отборочного раунда Евро-2024.





Противостояние Дания – Казахстан начнется 15 октября в 00:45 по времени Астаны на 38-тысячном стадионе "Паркен". После этого 17 октября состоится матч с финской дружиной.

Напомним, казахстанские футболисты весной этого года сенсационно обыграли датскую сборную на "Астана Арене" со счетом 3:2, проигрывая по итогам первого тайма 0:2.