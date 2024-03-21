Греция – Казахстан – 5:0: наши футболисты упустили шанс получить путевку на Евро-2024

Со счетом 5:0 закончился матч Евро-2024 между сборными Казахстана и Греции, которая прошла в финал Лиги наций, где сразится за путевку на Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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В главном событии для казахстанского футбола, которое произошло сегодня в Афинах, наша сборная не смогла отстоять свое право на участие в Чемпионате Европы.

Как сообщали ранее, уже на восьмой минуте матча в ворота подопечных Магомеда Адиева хозяева поля забили первый гол с пенальти. Анастасиос Бакасетас точно реализовал удар с "точки" – 1:0.

А уже на 14-й минуте игрок сборной Греции Димитрис Пелкас точно пробил в ворота сборной Казахстана.

На 37 минуте гол в ворота Казахстана забил Фотис Иоаннидис.

И уже на 42-й минуте Димитрис Курбелис изменил счет на табло, забив четвертый мяч в ворота подопечных Магомеда Адиева.

На второй тайм Адиев провел три замены, гости заиграли активнее, часто били по воротам. В концовке нашу команду несколько раз спасал Шацкий, но сборная все-таки пропустила и пятый мяч (автогол Александр Марочкин).

Итоговый счет матча – 5:0.

Забитые мячи: Бакасетас (9, пенальти), Пелкас (15), Иоаннидис (37), Курбелис (40), Марочкин (86, автогол).

Стартовый состав: Игорь Шацкий, Багдат Каиров, Марат Быстров, Александр Марочкин, Темирлан Ерланов, Ян Вороговский, Ислам Чесноков, Абзал Бейсебеков, Бахтиер Зайнутдинов, Эльхан Астанов, Максим Самородов.

26 марта Казахстан встретится с другим неудачником полуфинала – Люксембургом, команды проведут товарищеский поединок.

Греция в этот же день поборется с Грузией за путевку на Евро-2024.

Ранее лидер сборной Казахстана по футболу и главный тренер дали расклад на матч с Грецией.