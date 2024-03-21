Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Греция – Казахстан – 5:0: наши футболисты упустили шанс получить путевку на Евро-2024

Греция - Казахстан 5:0 - наши футболисты продули в битве за Евро-2024, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 02:36 Фото: sports.kz
Со счетом 5:0 закончился матч Евро-2024 между сборными Казахстана и Греции, которая прошла в финал Лиги наций, где сразится за путевку на Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

В главном событии для казахстанского футбола, которое произошло сегодня в Афинах, наша сборная не смогла отстоять свое право на участие в Чемпионате Европы.

Как сообщали ранее, уже на восьмой минуте матча в ворота подопечных Магомеда Адиева хозяева поля забили первый гол с пенальти. Анастасиос Бакасетас точно реализовал удар с "точки" – 1:0.

А уже на 14-й минуте игрок сборной Греции Димитрис Пелкас точно пробил в ворота сборной Казахстана.

На 37 минуте гол в ворота Казахстана забил Фотис Иоаннидис.

И уже на 42-й минуте Димитрис Курбелис изменил счет на табло, забив четвертый мяч в ворота подопечных Магомеда Адиева.

На второй тайм Адиев провел три замены, гости заиграли активнее, часто били по воротам. В концовке нашу команду несколько раз спасал Шацкий, но сборная все-таки пропустила и пятый мяч (автогол Александр Марочкин).

Итоговый счет матча – 5:0.

Забитые мячи: Бакасетас (9, пенальти), Пелкас (15), Иоаннидис (37), Курбелис (40), Марочкин (86, автогол).

Стартовый состав: Игорь Шацкий, Багдат Каиров, Марат Быстров, Александр Марочкин, Темирлан Ерланов, Ян Вороговский, Ислам Чесноков, Абзал Бейсебеков, Бахтиер Зайнутдинов, Эльхан Астанов, Максим Самородов.

26 марта Казахстан встретится с другим неудачником полуфинала – Люксембургом, команды проведут товарищеский поединок.

Греция в этот же день поборется с Грузией за путевку на Евро-2024.

Ранее лидер сборной Казахстана по футболу и главный тренер дали расклад на матч с Грецией.

Читайте также

Четыре казахстанских боксера завершили свои бои победой в турнире Shotsikas-2024 в Литве
Четыре казахстанских боксера завершили свои бои победой в турнире Shotsikas-2024 в Литве
Магомед Адиев после матча Казахстан - Греция: Поражение полностью лежит на мне
Магомед Адиев после матча Казахстан – Греция: Поражение полностью лежит на мне
ЧМ по фигурному катанию: Михаил Шайдоров пробился в произвольную программу
ЧМ по фигурному катанию: Михаил Шайдоров пробился в произвольную программу
Елена Вебер
Греция Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы
Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы
Пуск корабля &quot;Союз МС-25&quot; с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
Пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
Наурыз-коже, бешбармак, казы: Минздрав обратился к казахстанцам
Наурыз-коже, бешбармак, казы: Минздрав обратился к казахстанцам
Где находится Карим Масимов
Где находится Карим Масимов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: