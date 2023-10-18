Ко Дню Республики газифицировано еще одно село в Актюбинской области

Накануне Дня Республики Казахстан жители села Жаркемер Мугалжарского района получили доступ к газу, сообщает Zakon.kz.

На торжественном мероприятии приняли участие аким Мугалжарского района Дархан Ермаганбетов, аким Батпаккольского сельского округа Мейрамбек Бокашев, руководитель ТОО "Казахойл Актобе" Асхат Утегенов и жители села.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Глава района торжественно поздравил жителей села и отметил, что согласно поручения президента страны по развитию села, подключение газа является основой для дальнейшего перспективного развития сельских населенных пунктов.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

На сегодняшний день в селе Жаркемер проживают 81 человек, которые проживают в 17-ти домах. Несомненно, что газификация даст новые возможности для сельчан.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Строительство газопровода от села Жагабулак до села Жаркемер осуществило ТОО "Енисей 22".

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

ТОО "Казахойл Актобе" оказало спонсорскую помощь для проведения работ по газификации.