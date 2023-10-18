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Ко Дню Республики газифицировано еще одно село в Актюбинской области

газификация Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Накануне Дня Республики Казахстан жители села Жаркемер Мугалжарского района получили доступ к газу, сообщает Zakon.kz.

На торжественном мероприятии приняли участие аким Мугалжарского района Дархан Ермаганбетов, аким Батпаккольского сельского округа Мейрамбек Бокашев, руководитель ТОО "Казахойл Актобе" Асхат Утегенов и жители села.

газификация

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Глава района торжественно поздравил жителей села и отметил, что согласно поручения президента страны по развитию села, подключение газа является основой для дальнейшего перспективного развития сельских населенных пунктов.

газификация

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

На сегодняшний день в селе Жаркемер проживают 81 человек, которые проживают в 17-ти домах. Несомненно, что газификация даст новые возможности для сельчан.

газификация

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Строительство газопровода от села Жагабулак до села Жаркемер осуществило ТОО "Енисей 22".

газификация

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

ТОО "Казахойл Актобе" оказало спонсорскую помощь для проведения работ по газификации.

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