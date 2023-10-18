Почему казахстанцы живут хорошо только в докладах министров, рассказал Куантыров

Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Мажилиса ответил на вопрос журналистов, почему в докладах кабмина экономика растет, а не деле растут только цены, сообщает Zakon.kz.

Он ответил, что знаком с этой ситуацией. И хоть высокая инфляция, по его словам, не очень хороший сигнал для экономики, это на сегодня мировая проблема. Но добавил, что если бы не принятые правительством и Нацбанком меры, ситуация была бы хуже.

"Ну и в целом есть рост экономики – это нельзя отрицать, вы сами видите статистику. Международные агентства подтверждают нам рейтинги, у нас есть ожидания, что ситуация будет в целом улучшаться. Для этого мы работаем. Вы сами видите – постковидная ситуация, война, которая началась в прошлом году на нашем континенте, и сейчас продолжаются эти геополитические конфликты. Они отрицательно сказываются на экономическом росте в том числе казахстанском. В том числе из-за того, что Казахстан – страна, не имеющая выхода к морю. Нам сложно торговать, когда такие случаются катаклизмы. Поэтому Казахстан ищет выходы для диверсификации своих экспортных маршрутов. Параллельно мы занимаемся реформами, конечно, политическими, экономическими, в том числе новый налоговый кодекс". Алибек Куантыров

Он попросил показывать не только негатив, но и позитив, ведь на самом деле очень большая работа проделана.

"Может, не все показывается так, как нужно, но уверяю вас, много работы, в том числе то, что не может публично показываться. Ситуацию мы мониторим, конечно, мы это знаем (о недовольстве казахстанцев. – Прим. ред.), мы должны реальную картину видеть. И более того, лично я выезжаю в регионы, встречаюсь с населением, в основном в аулах. И реальную картину, конечно же, видим и стараемся помогать. Какие деньги выделяются на поддержку МСБ. В этом году было выделено 266 млрд, которые за полгода были использованы. Это говорит о высоком спросе на субсидирование процентной ставки". Алибек Куантыров

Ответил он и на вопрос журналистов, можно ли казахстанцам доверять докладам министров и "не доведет ли правительство народ до ручки".

"Знаете, я бы так вопрос не ставил. Но, конечно же, определенный кредит доверия к правительству должен быть, и когда правительство ощущает поддержку населения, работается, в принципе, наверное (лучше. – Прим. ред.). Есть же задача наша основная – поднимать уровень населения, качество жизни и рост экономики". Алибек Куантыров

Он также ответил, повысятся ли цены на пиво в связи с ростом акциза.