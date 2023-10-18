Партия "Ауыл" избрала нового лидера
Серик Егизбаев избран новым руководителем партии "Ауыл".
Решение об избрании нового председателя приняли на внеочередном XXIII съезде Народно–демократической патриотической партии "Ауыл", в котором приняли участие 69 делегатов из всех 20 региональных филиалов партии.
"Необходима активизация работы политической фракции "Ауыл" в Мажилисе Парламента по реализации предвыборной программы нашей партии, а также по исполнению задач, поставленных главой государства перед парламентариями. Учитывая это, считаю, у руля партии должен находиться новый лидер из числа избранных депутатов Мажилиса", – сказал Али Бектаев.
Бектаев отметил, что сосредоточится на своей работе в Сенате Парламента РК.
Серик Егизбаев родился 22 апреля 1963 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Академию госслужбы при президенте РК, юрист по образованию.
В 2016 году был назначен вице-министром сельского хозяйства.
Был заместителем акима Западно-Казахстанской области, руководителем аппарата Министерства информации и общественного развития РК.
С 2021 по 2023 годы занимал должность вице-министра информации и общественного развития.