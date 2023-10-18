Партия "Ауыл" избрала нового лидера

18 октября 2023 года избрали нового лидера партии "Ауыл". Им стал мажилисмен, бывший вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев, сообщает Zakon.kz.

Серик Егизбаев избран новым руководителем партии "Ауыл".

Решение об избрании нового председателя приняли на внеочередном XXIII съезде Народно–демократической патриотической партии "Ауыл", в котором приняли участие 69 делегатов из всех 20 региональных филиалов партии.

"Необходима активизация работы политической фракции "Ауыл" в Мажилисе Парламента по реализации предвыборной программы нашей партии, а также по исполнению задач, поставленных главой государства перед парламентариями. Учитывая это, считаю, у руля партии должен находиться новый лидер из числа избранных депутатов Мажилиса", – сказал Али Бектаев.

Бектаев отметил, что сосредоточится на своей работе в Сенате Парламента РК.



Серик Егизбаев родился 22 апреля 1963 года в Западно-Казахстанской области. Окончил Академию госслужбы при президенте РК, юрист по образованию.

В 2016 году был назначен вице-министром сельского хозяйства.



Был заместителем акима Западно-Казахстанской области, руководителем аппарата Министерства информации и общественного развития РК.

С 2021 по 2023 годы занимал должность вице-министра информации и общественного развития.