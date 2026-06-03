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Политика

От инициатив к решениям: эксперты оценили подход партии "Ауыл" к работе в Парламенте

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:29 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
На заседании Мажилиса депутат от партии "Ауыл" Серик Егизбаев предложил разработать государственную программу реабилитации пострадавших от Семипалатинского ядерного полигона.

Эксперты считают, что эта инициатива отражает системный подход партии к парламентской работе и решению долгосрочных социальных вопросов.

Парламентарий предложил разработать государственную программу комплексной реабилитации пострадавших от Семипалатинского ядерного полигона, включающую медицинскую, социальную и экологическую поддержку. Эксперты отмечают, что эта инициатива отражает характерный для партии "Ауыл" подход к парламентской работе – внимание к долгосрочным вопросам, связанным с качеством жизни граждан и развитием регионов.

По мнению политолога Талгата Калиева, одной из особенностей работы фракции партии в Мажилисе является внимание к вопросам, которые не всегда находятся в центре общественного внимания, но имеют стратегическое значение для страны.

"Фракция "Ауыл" партиясы действительно отличается фундаментальным и качественным подходом к своей работе. Она продвигает не популистские вопросы или инициативы, нацеленные лишь на привлечение внимания, а занимается более глубокими и порой сложными для широкой аудитории темами, такими как развитие аграрного банка, поддержка аграрного сектора, развитие личных подсобных хозяйств и другие направления", – отмечает эксперт.
Эксперты оценили подход партии Ауыл к работе в парламенте, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:29

Фото: Facebook/Talgat Kaliyev

Одной из наиболее значимых и масштабных инициатив, по его словам, является идея создания Аграрного банка, которую партия продвигает на протяжении последних лет.

"Аграрный банк позволит обеспечить доступ к быстрым, долгосрочным и недорогим финансовым ресурсам для широкого круга сельхозпроизводителей – от крупных до мелких – на равных условиях. В случае реализации это даст серьезный эффект для развития отрасли", – считает Калиев.

Схожую оценку дает политолог Лилия Маньшина. В публикации в своем Telegram-канале она обращает внимание на то, что значительная часть вопросов, поднимаемых фракцией партии "Ауыл", касается повседневных проблем жителей регионов.

"В парламентской работе сельская повестка обычно остается без большого внимания, хотя за ней стоят весьма насущные для граждан проблемы. Это доступные кредиты, вода, пастбища, ветеринария, переработка, личные подсобные хозяйства, дороги и другая инфраструктура в селах", – отмечает эксперт.
Эксперты оценили подход партии Ауыл к работе в парламенте, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 15:29

Фото: Facebook/Лилия Маньшина

По ее словам, принципиально важно, что партия работает с этими вопросами не только на уровне заявлений, но и использует полноценные парламентские механизмы – законопроекты, поправки и депутатские запросы.

Одним из ключевых примеров такой работы Маньшина также называет законопроект "Об Аграрном банке", который предусматривает создание специализированного финансового института для сельхозпроизводителей. Кроме того, в центре внимания партии остаются вопросы водообеспечения, сохранения плодородия почв, развития личных подсобных хозяйств и совершенствования механизмов государственной поддержки.

Эксперт отдельно отмечает участие фракции в работе над новым Водным кодексом. В частности, речь идет о норме, позволяющей накапливать талые воды для сельскохозяйственных нужд без специального разрешения при соблюдении установленных параметров.

"Такая работа редко дает быстрый публичный эффект. При этом без нее сельская политика быстро уходит в общие обещания. Законопроекты, поправки и депутатские запросы позволяют фиксировать проблемы на парламентском уровне и требовать ответов от профильных госорганов", – подчеркивает Маньшина.

По мнению экспертов, именно системная работа с конкретными вопросами отличает эффективную парламентскую деятельность от политической риторики. Инициативы, связанные с финансированием, водными ресурсами, инфраструктурой и поддержкой производителей, не всегда становятся резонансными темами в информационной повестке, однако именно они формируют основу для долгосрочного развития регионов и повышения качества жизни граждан.

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Айсулу Омарова
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