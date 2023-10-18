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Эмигранта из Казахстана приговорили к пожизненному сроку в США

Эмигранта из Казахстана приговорили к пожизненному сроку в США Фото: pixabay
46-летнего уроженца Казахстана Руслана Асаинова, ставшего гражданином США, обвиняют в пособничестве ДАИШ, сообщает Zakon.kz.

Обвиняемый Руслан Асаинов был снайпером и инструктором по обращению с оружием в иностранной террористической организации и участвовал в многочисленных боях в Сирии, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Минюста США. 

По данным ведомства, уроженец Казахстана отправился в Сирию в 2013 году из Нью-Йорка. Там он присоединился к ДАИШ в качестве снайпера. Сообщается, что он дослужился до звания "эмир" за работу инструктором по стрельбе и доставку оружия. Он также пытался завербовать жителя США.

"Вынесение пожизненного приговора справедливо возлагает ответственность на Асаинова за кровавую резню, которую он устроил, будучи членом ДАИШ. Обвиняемый посвятил свою жизнь этой террористической организации и превратился в смертоносного снайпера в Сирии, обучая многих других навыкам уничтожения. До сих пор подсудимый проявляет непоколебимую преданность этому злодеянию. Но теперь он знает, что каждый, кто берет в руки оружие, причиняя смерть и разрушение, будет привлечен к ответственности в соответствии с законом", – заявил прокурор Восточного округа Нью-Йорка, Бреон Пис.

В материалах делах говорится, что Асаинов бросил жену и дочь. Супруга обвиняемого давала показания в суде: она рассказала, что уроженец Казахстана присылал ей фотографии с телами убитых боевиков. 

О том, что уроженцу Казахстана выдвинули обвинения в США, сообщалось три года назад – в 2019 году. Асаинов был схвачен в Сирии после перестрелки в Багузе, недалеко от сирийско-иракской границы. Уроженца Казахстана доставили в США и передали Федеральной службе безопасности.

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