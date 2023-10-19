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Казахстан перестал поставлять в Россию сотню товаров

Казахстан Россия поставки Фото: Zakon.kz
Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах Сената рассказал, что Казахстан перестал поставлять 106 наименований товаров в Россию, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что ограничили экспорт товаров, связанных с мировой ситуацией.

"Это 106 различных продуктов. Мы полностью ограничили их экспорт. Это товары военного назначения. Например, дроны, внутренние детали, специализированная электроника, чипы и аналогичная продукция".Кайрат Торебаев

Весной официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заверил, что Казахстан не намерен давать свою площадку России для отвода санкций.

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