Почему хлеб в Казахстане дороже, чем в Узбекистане, попытались ответить в Минторговли

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Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах Сената попытался ответить на вопрос, почему хлеб в Узбекистане дешевле, чем в Казахстане, несмотря на то, что мы поставляем туда муку, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что здесь играют роль затраты предприятий. "Это электроэнергия, налоги и другие затраты. То есть тут нужно смотреть конкретно, какие затраты носят узбекские хлебопекарни, и какие – казахстанские. Второй вопрос – нужно сравнивать одинаковые вещи. То есть хлеб в Казахстане он такой же по качеству, как в Узбекистане? То есть по качеству нужно сравнивать. Чтобы вывести конкретную статистику. Поэтому здесь вопрос очень сложный. Вы нам конкретную статистику покажите, где какой хлеб, где сколько стоит, давайте мы сравним и совместно проведем работу". Кайрат Торебаев Узбекистан является крупным торговым партнером Казахстана. Только за первое полугодие муки пшеничной или пшенично-ржаной Узбекистан закупил у нашей страны 258,5 тыс. тонн (78,85 млн долларов). Тем временем цены на мучные изделия могут вырасти в большинстве регионов Казахстана. В 13 областях мука уже подорожала. Об этом объявили на совещании в правительстве РК. Читайте также Казахстан перестал поставлять в Россию сотню товаров Холдинг "Байтерек" и Huadian усиливают стратегическое сотрудничество в сфере энергетики Казахстана

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