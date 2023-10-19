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Почему хлеб в Казахстане дороже, чем в Узбекистане, попытались ответить в Минторговли

Казахстан хлеб МТИ Фото: pixabay
Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах Сената попытался ответить на вопрос, почему хлеб в Узбекистане дешевле, чем в Казахстане, несмотря на то, что мы поставляем туда муку, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что здесь играют роль затраты предприятий.

"Это электроэнергия, налоги и другие затраты. То есть тут нужно смотреть конкретно, какие затраты носят узбекские хлебопекарни, и какие – казахстанские. Второй вопрос – нужно сравнивать одинаковые вещи. То есть хлеб в Казахстане он такой же по качеству, как в Узбекистане? То есть по качеству нужно сравнивать. Чтобы вывести конкретную статистику. Поэтому здесь вопрос очень сложный. Вы нам конкретную статистику покажите, где какой хлеб, где сколько стоит, давайте мы сравним и совместно проведем работу".Кайрат Торебаев

Узбекистан является крупным торговым партнером Казахстана. Только за первое полугодие муки пшеничной или пшенично-ржаной Узбекистан закупил у нашей страны 258,5 тыс. тонн (78,85 млн долларов).

Тем временем цены на мучные изделия могут вырасти в большинстве регионов Казахстана. В 13 областях мука уже подорожала. Об этом объявили на совещании в правительстве РК.

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