Сенатор: Каждое третье посаженное дерево не приживается
Депутат сделал запрос на имя министра экологии и природных ресурсов. Президент поручил до 2025 года по всей стране высадить 2 млрд деревьев. В 2021 году было высажено 138 млн деревьев, в 2022 году – 280 млн, а в 2023 году запланировано высадить 409 млн деревьев. Однако депутат обеспокоен тем, что приживаемость саженцев составляет всего 70%, то есть каждое третье дерево не приживается.
"Таким образом, из 409 млн саженцев, как минимум, не приживутся 120 млн. А это однозначно неэффективное расходование бюджетных средств. Потери бюджета нужно минимизировать. Почему не ведется контроль и анализ приживаемости, не устанавливаются современные системы мониторинга, ухаживания и поливки растений? И где ответственность за неэффективное расходование бюджетных средств?"Нурлан Бекенов
Он также обеспокоен проблемами вырубки деревьев, умышленных поджогов, пожаров, а также незаконного захвата и использования лесов, застройки домов и прочих сооружений. Депутат предложил проинспектировать все здания и сооружения в лесах и курортных зонах.
"Считаю необходимым пересмотреть подходы по выращиванию растений и деревьев, а также их последующему обслуживанию. Закрепить за подрядными организациями, обеспечивающими высадку саженцев, обязательное дальнейшее обслуживание и мониторинг состояния деревьев с предоставлением отчетов. Эти условия необходимо прописать в договоре на оказание услуг с пометкой об ответственности за их неисполнение".Нурлан Бекенов
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