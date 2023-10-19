Сенатор: Каждое третье посаженное дерево не приживается

Сенатор Нурлан Бекенов сегодня, 19 октября 2023 года, поднял вопрос озеленения страны, отметив, что мы теряем бюджетные деньги, ведь каждое третье дерево не приживается, сообщает Zakon.kz.

Депутат сделал запрос на имя министра экологии и природных ресурсов. Президент поручил до 2025 года по всей стране высадить 2 млрд деревьев. В 2021 году было высажено 138 млн деревьев, в 2022 году – 280 млн, а в 2023 году запланировано высадить 409 млн деревьев. Однако депутат обеспокоен тем, что приживаемость саженцев составляет всего 70%, то есть каждое третье дерево не приживается.

"Таким образом, из 409 млн саженцев, как минимум, не приживутся 120 млн. А это однозначно неэффективное расходование бюджетных средств. Потери бюджета нужно минимизировать. Почему не ведется контроль и анализ приживаемости, не устанавливаются современные системы мониторинга, ухаживания и поливки растений? И где ответственность за неэффективное расходование бюджетных средств?" Нурлан Бекенов

Он также обеспокоен проблемами вырубки деревьев, умышленных поджогов, пожаров, а также незаконного захвата и использования лесов, застройки домов и прочих сооружений. Депутат предложил проинспектировать все здания и сооружения в лесах и курортных зонах.

"Считаю необходимым пересмотреть подходы по выращиванию растений и деревьев, а также их последующему обслуживанию. Закрепить за подрядными организациями, обеспечивающими высадку саженцев, обязательное дальнейшее обслуживание и мониторинг состояния деревьев с предоставлением отчетов. Эти условия необходимо прописать в договоре на оказание услуг с пометкой об ответственности за их неисполнение". Нурлан Бекенов

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