Из серии фантастики: как казахстанским кинопроизводителям завоевать своего зрителя

Казахстанская киноиндустрия стремительно развивается, однако зритель все равно больше предпочитает зарубежный продукт. Как отвоевать свою аудиторию и создавать еще более качественный продукт, обсудили в Алматы. Корреспондент Zakon.kz выслушал кинотворцов.

Партия Respublica собрала за одним столом создателей кино, депутатов и активистов. На повестке дня стоял вопрос развития казахстанского кино, который участники горячо обсудили.

Руководитель центрального аппарата партии Бахытбек Хамит начал с того, что президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат" отметил необходимость развития отечественного кино. Для этого он предложил комплексно и последовательно решать накопившиеся в отрасли проблемы, рассматривая киноиндустрию как отдельный сектор креативной экономики.

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Сопредседатель партии Respublica, основатель кинокомпании "Казтелепродукт" Нурлан Коянбаев обозначил, что киноиндустрия развивается, и для лучшего импульса необходимо менять законодательство в данной сфере.



"Мы все свидетели того, что сотни фильмов снимаются. Пусть среди них есть и плохие. Нам нужно приложить усилия и улучшить законодательство", – сказал Коянбаев.





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Поддержал его мнение вице-президент "Казахфильма" имени Шакена Айманова Айдар Омаров.

"Актуальным остается вопрос про Закон "О кино", который пять лет действует. Глядя на его действие, мы видим, что государство не получает того результата, на который полагается. Сейчас у нас идет активное внедрение креативных индустрий, а киноиндустрия – это локомотив экономики. Для более успешного бизнес-процесса закон нужно кардинально менять. Мне кажется, что государство должно быть, как "спящий инвестор", полностью не вовлекаться в творческий процесс, не отбирать имущество и права", – считает Айдар Омаров.

Депутат Мажилиса Нургуль Тау заявила, что готова выслушать предложения и, возможно, уже в скором времени вынести их на обсуждение Парламента.

"Вопрос казахстанского кино волнует нас издавна, в частности, почему наше отечественное кино прихрамывает. Многие фильмы приходят нам из-за рубежа. А если посмотреть, мы можем производить качественные и востребованные фильмы, которые интересны нашей аудитории", – заявила Нургуль Тау.





Фото: Zakon.kz

В ответ зампредседателя правления Государственного центра поддержки национального кино Бауржан Шукенов завил, что казахстанских мастеров есть за что похвалить. И проблемы в отрасли возникают по большей части из-за того, что как раз-таки отрасль расширяется.



"В связи с геополитическими моментами Казахстан, Центральная Азия и Закавказье стали большой отдельной кинотерриторией, которая показывает самое большое количество голливудского кино. Это накладывает серьезную ответственность за то, что мы показываем мировое кино. В связи с этим возникают такие проблемы, как дубляж, то есть на каком языке мы должны это смотреть", – обозначил главную проблему Бауржан Шукенов.





Фото: Zakon.kz

Также спикер отметил, что из-за большого количества кинопроизводства в стране не хватает больших экранов, хотя их число перевалило за 420.

"Мы говорим, что денег нет, но если проследить, то в год имеем до 6-7 млрд тенге, которые выделяются на производство и поддержку кино. Независимые продюсерские компании выпустили в прокат 40 с лишним фильмов, если по среднему бюджету посчитать, порядка 2-3 млрд тенге приходят инвестиции только с частников. Важен вопрос и инфраструктуры. На сегодняшний день в стране порядка 100 кинотеатров, это где-то 420 кинозалов. На нашей территории мы лидеры. Раньше это были Россия и Украина, сейчас мы опережаем их по показу иностранного кино, и доля национального кино растет с каждым годом. Мы неплохо развиваемся, но этих 400 залов не хватает. Мы делали подсчеты, на 19 млн человек ровно половина населения не охвачена кинопоказом. То есть фильмы есть, нужно и место, где их показывать", – отметил Бауржан Шукенов.





Замечание о качестве дубляжа прокомментировала режиссер дубляжа Эльмира Масалимова-Ильясова. По ее словам, оно хромает из-за того, что заказчики выбирают дешевое обслуживание.

"Качество дубляжа страдает, потому что у нас идет конкуренция не в творческом плане, кто сделает качественнее, а в финансовом. То есть заказчики бегут туда, где дешевле, в основном там работают студенты, а не актеры дубляжа. Также, когда мы заканчиваем проект, все права на наши голоса и работу мы отчуждаем заказчику. То есть у нас нет защиты прав нашей работы, голосов наших актеров. Заказчик имеет право перепродавать нашу работу другим платформам. В финансовом плане у нас должна быть единая ценовая политика, то есть расценки с 2009 года вообще не менялись – это то, что касается телевидения и интернет- платформ. Если мы пытаемся поднять ценовую платформу, не все поддерживают нас, даже в творческом коллективе среди актеров и режиссеров не все за это. Многие берутся за исполнение проектов по более низким ценам", – заявила Эльмира Масалимова-Ильясова.





Фото: Zakon.kz

Еще одной проблемой для актеров стали временные рамки, в которые их загнали работодатели. Дело в том, что на подготовку им дают слишком мало времени. Из-за чего с большим количеством текста на руках приходится буквально вживаться в роль на бегу. Также о кропотливом труде рассказали создатели анимации. По их словам, наши иллюстрации ничем не уступают зарубежным хитам.



"Дети смотрят зарубежное, у нас мало своих супергеров и знаменитых персонажей. Хотя по качеству картины не хуже "Маши и Медведя" и других зарубежных и российских мультфильмов. Учитывая, что дети постоянно в гаджетах, мы должны им предоставлять полезный контент. У нас полно идей, но, опять же, все упирается в поддержку", – сказал аниматор Батырхан Калдарбекулы.





Фото: Zakon.kz

Участники конференции собрали все свои предложения, а именно –как они видят дальнейшее развитие отечественной кинематографии – и передали депутатам на рассмотрение.

