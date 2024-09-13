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Казахстанский дзюдоист завоевал "золото" турнира серии Гран-при в Хорватии

Казахстанский дзюдоист завоевал &quot;золото&quot; турнира серии Гран-при в Хорватии, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 21:01 Фото: olympic.kz
Казахстанский дзюдоист Шерзод Довлатов 13 сентября стал победителем Гран-при в Загребе (Хорватия), сообщает Zakon.kz.

По информации Национального олимпийского комитета РК, спортсмен успешно преодолел турнирную сетку в весовой категории до 60 килограммов. За золотую медаль он боролся против Ахмада Юсифова (Азербайджан).

"Довлатов одержал досрочную победу, завоевав "золото", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на этом же турнире представительница команды Казахстана по дзюдо Галия Тынбаева завоевала серебряную медаль. Спортсменка приняла участие в финале весовой категории до 48 килограммов.

"Ей противостояла японка Вакана Кога. Соперница выиграла схватку досрочно — Тынбаева завершила турнир с "серебром", – сообщили в НОК.

Ранее сообщалось, что в Астане прошла церемония закрытия Всемирных игр кочевников. Подробнее можно прочитать здесь

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