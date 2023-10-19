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Ерболат Досаев: В каждом ФОКе должен быть бассейн

Ерболат Досаев: В каждом ФОКе должен быть бассейн Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда проверил ход строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более 3 тыс. кв. м в мкр. Зерделі Алатауского района. Главе города представили спортивный зал, помещения для секционных занятий.

Ерболат Досаев указал руководителю управления спорта на отсутствие бассейна в проекте и поручил предусматривать помещение для него во всех последующих физкультурно-оздоровительных комплексах, планируемых к строительству.

По итогам посещения нового ФОКа аким Алматы запретил принимать объект в текущем состоянии. Глава города обратил внимание руководства управления строительства на нерациональное использование площадей: планировка помещений должна быть пересмотрена таким образом, чтобы посетителям было комфортно находиться в общих зонах и посещать занятия.

Также Ерболат Досаев поручил предусмотреть в проекте удобства для маломобильных групп граждан.

Ерболат Досаев: В каждом ФОКе должен быть бассейн

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Строительство ФОКа было начато подрядной организацией ТОО "КАПСТРОЙГРУПП-Т" в августе 2021 года. Однако в связи с удорожанием строительных материалов работы были приостановлены в конце 2021 года и возобновлены после корректировки проекта летом 2022 года. На сегодня строительно-монтажные работы по возведению комплекса завершены. В настоящее время здание подключают к инженерным сетям, продолжаются работы по благоустройству территории.

Новый ФОК в мкр. Зерделі станет первым в Алатауском районе. Посещать его смогут до 400 детей в день. Физкультурно-оздоровительный комплекс спроектирован с учетом потребностей района в спортивных секциях: в Зерделі дети смогут посещать занятия по баскетболу, волейболу, дзюдо, тхэквондо, боксу и пауэрлифтингу.

Ерболат Досаев: В каждом ФОКе должен быть бассейн

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким Алатауского района Азамат Калдыбеков доложил главе города о принимаемых мерах по улучшению качества жизни жителей и представил проекты строительства объектов здравоохранения и образования. Ерболат Досаев поручил уделить особое внимание проблеме озеленения и увеличить количество зеленых насаждений в рамках строительства парка в мкр. Зерделі.

Ерболат Досаев: В каждом ФОКе должен быть бассейн

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы для обеспечения доступными спортивными секциями детей и молодежи, а также привлечения населения к здоровому образу жизни ФОКи появятся также в мкр. Алатау Медеуского района и мкр. Жас Канат Турксибского района. Их строительство завершится в соответствии с графиком – до конца 2023 года.

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