Более 5 тысяч мероприятий проведут в Акмолинской области в честь Дня Республики

В Акмолинской области в честь Дня Республики проведут более 5 тысяч мероприятий. Об этом сообщил руководитель Управления внутренней политики Акмолинской области Алмас Алин на брифинге, организованном региональной службой коммуникаций, посвященном подготовке проведения Дня Республики.

Праздничные мероприятия охватят сферы культуры, спорта и политики. По словам спикера, празднование значимого события – Дня Республики – является одним из инструментов прививания патриотизма и сплоченности гражданам страны.

"Национальный праздник День Республики объединяет граждан, формируя патриотизм и осознанность, а также позволяет быть сплоченными в сфере государственной политики и реформ. Особенно он важен в формировании чувства патриотизма у молодежи. На сегодняшний день УВП Акмолинской области запланированы общественные мероприятия по празднованию Дня Республики. Во всех городах, районах и поселках области масштабно отметят знаменательный день. Основное из них – торжественное мероприятие, посвященное Дню Республики, которое состоится 24 октября во Дворце культуры "Кокшетау". На второй день, 25 октября, на флагштоке города Кокшетау после окончания основной церемонии в столице состоится торжественная церемония поднятия Государственного флага", – сообщил Алмас Алин.

По его информации, в дошкольных учреждениях, общеобразовательных школах, а также в вузах с 16 октября проводятся утренники, торжественные собрания, концерты, творческие конкурсы, классные часы и тематические лекции. Ведомства, департаменты, управления, районные отделы и местные исполнительные органы примут активное участие в праздновании, будут вручаться ценные подарки ветеранам и заслуженным работникам коллективов, пройдут патриотические акции. Радует, что предприниматели региона будут причастны к празднику.

"Акмолинские производители также внесут свою лепту. Товары народного потребления будут реализоваться с размещением логотипа праздника и символики Дня Республики на упаковочных материалах, фирменных пакетах крупных продуктовых сетей, проездных билетах и оформлении транспорта. Радостной новостью для акмолинцев станут праздничные распродажи, торговые акции и ярмарки под эгидой "Republic day", – уведомил руководитель УВП Акмолинской области.

Сообщается, что среди молодежи будут проведены такие акции, как патриотический челлендж по массовому исполнению государственного гимна "Қыран елім – Қазақстаным", благотворительная акция "Жанашыр жүрек", экологическая акция "Жаңа Қазақстан. Таза табиғат" с участием волонтеров и молодежи, которые выполнят очистку дворов, улиц, парков, площадей и скверов. К тому же пройдет марафон здоровья "Health marathon", в котором смогут принять участие жители Кокшетау и его гости.

Стоит отметить, что облик Кокшетау приобретает праздничный вид, будут оформлены центральные площади, главные улицы и населенные пункты. В социальных сетях изготовят и распространят тематические видеоролики, в региональных и областных СМИ открыли специальную рубрику, в которой будут освещать всю информацию по празднованию.

Напомним, вчера в Кокшетау ко Дню Республики прошла торжественная церемония вручения ключей 65 семьям. Проходят праздничные презентации открытия социальных объектов и систем водоснабжения. В праздновании активное участие принимают представители СМИ, Гражданский альянс, госслужащие, пенсионеры, молодежь, волонтеры и активные акмолинцы.