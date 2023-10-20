Кайрат Боранбаев выйдет из колонии
Фото: ФК "Кайрат"
Суд заменил Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы. Суд удовлетворил ходатайство бизнесмена и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы, сообщает Zakon.kz.
При замене наказания суд учел следующие обстоятельства:
- осужденный отбыл установленную законом 1\3 часть (2 года 4 месяца 5 дней) срока наказания;
- виновный полностью возместил причиненный государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном;
- в период нахождения под стражей характеризовался положительно. Администрация учреждения представила соответствующие документы и поддержала ходатайство.
"В соответствии с решением суда Кайрат Боранбаев будет находиться под пробационным контролем".пресс-служба Акмолинского областного суда
Ранее Кайрата Боранбаева осудили к 6 годам лишения свободы за пособничество в растрате госимущества с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
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Постановление суда не вступило в законную силу.
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