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Кайрат Боранбаев выйдет из колонии

Кайрат Боранбаев выйдет на свободу Фото: ФК "Кайрат"
Суд заменил Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы. Суд удовлетворил ходатайство бизнесмена и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы, сообщает Zakon.kz.

При замене наказания суд учел следующие обстоятельства:

  • осужденный отбыл установленную законом 1\3 часть (2 года 4 месяца 5 дней) срока наказания;
  • виновный полностью возместил причиненный государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном;
  • в период нахождения под стражей характеризовался положительно. Администрация учреждения представила соответствующие документы и поддержала ходатайство.
"В соответствии с решением суда Кайрат Боранбаев будет находиться под пробационным контролем".пресс-служба Акмолинского областного суда

Ранее Кайрата Боранбаева осудили к 6 годам лишения свободы за пособничество в растрате госимущества с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

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