Кайрат Боранбаев выйдет из колонии

Фото: ФК "Кайрат"

Суд заменил Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы. Суд удовлетворил ходатайство бизнесмена и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы, сообщает Zakon.kz.

При замене наказания суд учел следующие обстоятельства:

осужденный отбыл установленную законом 1\3 часть (2 года 4 месяца 5 дней) срока наказания;

виновный полностью возместил причиненный государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном;

в период нахождения под стражей характеризовался положительно. Администрация учреждения представила соответствующие документы и поддержала ходатайство. "В соответствии с решением суда Кайрат Боранбаев будет находиться под пробационным контролем". пресс-служба Акмолинского областного суда Ранее Кайрата Боранбаева осудили к 6 годам лишения свободы за пособничество в растрате госимущества с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Материал по теме "Апофеоз" Боранбаева: возвраты многочисленных активов увенчались смягчением меры наказания Постановление суда не вступило в законную силу. Читайте также Второй открытый турнир по бильярду 1XBET CUP. Итоги. "Апофеоз" Боранбаева: возвраты многочисленных активов увенчались смягчением меры наказания

Следите за новостями zakon.kz в: