Кайрату Сатыбалды отказали в досрочном освобождении

Суд Восточно-Казахстанской области отказал в ходатайстве Кайрата Сатыбалды о замене наказания с лишения на ограничение свободы, сообщает Zakon.kz.

19 декабря 2023 года в пресс-службе суда №2 Усть-Каменогорска уточнили, что Сатыбалды обратился с ходатайством о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы.

Отмечено, что осужденный и его адвокат поддержали ходатайство, указав, что что Сатыбалды по закону отбыл установленную часть срока наказания (одну треть), характеризуется положительно, состоит в добровольной организации осужденных.

Судебные издержки погашены полностью.

Представители потерпевшей стороны вопрос о замене наказания оставили на усмотрение суда. Прокурор просил отказать в удовлетворении ходатайства.

"При разрешении ходатайства о замене наказания более мягким видом суд должен оценить позитивные изменения, в поведении осужденного свидетельствующие об его исправлении. Суд, проанализировав характеризующие данные, пришел к выводу, что поведение осужденного не является безупречным, о чем свидетельствуют полученное взыскание и нарушение формы одежды. Наличие указанных обстоятельств не достаточно для вывода, что осужденный твердо встал на путь исправления". Пресс-служба суда №2 Усть-Каменогорска

Таким образом, как сказано в заключении, суд пришел к выводу, что менять наказание Сатыбалды пока рано.

11 декабря 2023 года заместитель генерального прокурора Асет Чиндалиев рассказал, может ли Кайрат Сатыбалды рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО). По его словам, это право каждого осужденного.

13 марта 2022 года в Антикоре заявили о задержании Кайрата Сатыбалдыулы.

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26 сентября 2022 года его приговорили к шести годам лишения свободы.