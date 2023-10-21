В Кокшетау более трех тысяч человек поучаствовали в масштабной экоакции

В преддверии Дня Республики в областном центре прошел эко субботник, в котором приняли участие государственные служащие, частные организации и жители города, сообщает Zakon.kz.

Главной целью мероприятия является уборка, вывоз мусора и озеленение города.

"Государственными и коммерческими организациями были проведены следующие виды работ: очистка газонов, уборка закрепленных территории от мусора и сухих листьев. Всего территория города была разделена на 216 микроучастков закрепленных за организациями. Для обеспечения своевременных работ по подготовке города к весеннему периоду задействованы коммунальные службы города, студенты и волонтеры", – рассказал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау Адлет Рахимжанов.

По его словам, коммунальным предприятием ТОО "КокшеТазалык и ТОО "Зерен Плюс" были проведены мероприятия по организованной выдаче мешкотары и извести для побелки государственным и бюджетным учреждениям.

"Всего в общей сложности на проведение общегородского субботника было выдано не менее 1000 мешков для сбора мусора и 500 кг извести. Также было задействовано силами различных частных организаций в количестве: 35 самосвалов и 10 погрузчиков для вывоза мусора в определенных участках территории города", – отметил Рахимжанов.

Сообщается, что подрядными организациями ведется уборка улиц Абая, Ауельбекова, Ауэзова, Канай би, Назарбаева, Акана серэ, Ашимова, Кенесары, мкр. Коктем и Сарыарка. Так-же, в рамках субботника была организована уборка Сквер им. Досмагамбетова по улице Абая, Центральный парк, Аллея Славы, Площадь Тәуелсіздік, территории университета имени Шокана Уалиханова и другие участки.

"В ходе субботника была проведена уборка улиц, тротуаров и внутриквартальных территорий. Были очищены сети ливневой и арычно-лотковой канализации, проведены сезонные агротехнические работы по уходу за зелеными насаждениями в парках и скверах", – пояснили в отделе ЖКХ города Кокшетау.

Погода в этот день выдалась солнечная. Кокшетаусцы активно принявшие участие в субботнике поделились впечатлениями.

"Мы поддержали инициативу администрации города, ведь благодаря таким акциям растет эко культура и прививается патриотизм, ведь это наш родной город и каждый должен содействовать в его процветании. Сегодня с 10 утра по всему городу идут динамичные работы по уборке мусора и озеленения, субботник сплотил горожан и показал, что только вместе мы можем сделать наш город и страну лучше. Ожидается день Республики, встретим национальный праздник в чистом и красивом городе", – сказала жительница Кокшетау Дина Ахметова.

Всего в массовом мероприятии приняли участие порядка 3 тыс. человек, по информации акимата города Кокшетау, подобные мероприятия направленные на улучшение благосостояния города будут проводится на постоянной основе. Как сообщили в ведомстве, благодаря общим усилиям удалось устранить стихийные свалки, очистить город от накопленного мусора и преобразить эстетический вид областного центра.