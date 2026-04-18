Экологическая акция "Таза Қазақстан" собрала тысячу горожан в Кокшетау

В областном центре прошел масштабный общегородской субботник в рамках республиканской инициативы "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

Главной особенностью мероприятия стал массовый экологический забег – плоггинг, который трансформировал привычную уборку в формат активного спорта и привлек рекордное количество участников, передает Управление внутренней политики Акмолинской области.

Город заранее обеспечил активистов всем необходимым: было подготовлено около 6 тысяч мешков и пар перчаток, а также почти 900 единиц инвентаря. Особое внимание уделили озеленению для санитарной обработки деревьев.

Фото: акимат Кокшетау

"Плоггинг становится по-настоящему заразительной идеей. Чистота и порядок в родном городе начинаются с личной ответственности каждого из нас. Я призываю всех горожан присоединяться к таким акциям, ведь только совместными усилиями мы сможем сделать наш общий дом еще уютнее и чище", – отметил аким города Ануар Кумпекеев.

Уборка охватила все микрорайоны областного центра. Жители приводили в порядок дворы, красили бордюры и белили деревья. Параллельно с очисткой территорий было высажено 300 саженцев яблони и карагача, что стало точечным обновлением зеленого фонда города.

Одним из самых массовых эпизодов дня стал забег в микрорайоне "Сарыарка", где около 800 человек одновременно собирали мусор по маршруту.

"Наш маршрут начался с улицы Габдуллина, прошел через технический лицей и завершился очисткой береговой линии "Жағалау". Сегодня в плоггинге участвовала тысяча человек – это показатель того, что формат, предложенный руководством города в прошлом году, нашел большой отклик у людей", – сообщил руководитель городского молодежного ресурсного центра Аянбек Халиханулы.

Напомним, плоггинг в Кокшетау появился в прошлом году по инициативе акима города Ануара Кумпекеева. Первый забег собрал около 50 участников. За год формат вырос почти в 20 раз: на прошлой неделе участие приняли около тысячи человек. Теперь такие экологические пробежки проходят еженедельно – по решению городской общественности и при поддержке руководства города.

Инициатива уже вышла за пределы областного центра. В районах и городах Акмолинской области начали проводить собственные плоггинги. Один из них накануне прошел в Косшы. Формат постепенно закрепляется как новая практика городской и районной экологической активности.