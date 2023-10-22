Военные связисты Казахстана обсудили с коллегами из СНГ способы взаимодействия

В Душанбе состоялось очередное заседание координационного комитета начальников связи вооруженных сил государств – участников Содружества. В нем приняла участие делегация Казахстана под руководством начальника Департамента связи полковника Асана Акишева, сообщает Zakon.kz.

На заседании подведены итоги работы Координационного комитета в 2023 году, скорректированы планы совместной деятельности на 2024 год. Рассмотрены вопросы создания и развития Совместной системы связи вооруженных сил государств – участников СНГ.



Участники встречи отметили необходимость совершенствования форм и способов взаимодействия органов подразделений связи при обеспечении мероприятий совместной подготовки вооруженных сил Содружества.

Принятые решения направлены на развитие системы многостороннего военного сотрудничества в области военной связи с учетом общих и национальных интересов.

Ранее сообщалось, как в Казахстане проходят военные сборы солдат и офицеров запаса.