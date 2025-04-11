Три города Казахстана получат почетное звание: итоги СМИД СНГ в Алматы

11 апреля 2025 года в Алматы состоялось очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, сообщает Zakon.kz.

По информации МИД Казахстана, на встрече главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудили состояние и перспективы взаимодействия в рамках Содружества.

"Сегодня Содружество остается востребованной площадкой для открытого обмена мнениями, координации совместных усилий и поступательного углубления комплексных связей между нашими странами. Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии нашей Организации и твердо намерен укреплять ее многогранный потенциал", – заявил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу.

Также Нуртлеу рассказал участникам о подходах Казахстана по различным аспектам сотрудничества в рамках СНГ, высказал ряд предложений, нацеленных на дальнейшее развитие Организации.

Отдельное внимание было уделено вопросам институционального развития Организации, совершенствованию координационных механизмов и реализации инициатив, выдвинутых президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в рамках Содружества.

В этом контексте была особо отмечена поддержка партнеров по Содружеству в реализации инициатив Казахстана.

"Благодаря совместным усилиям по предложению нашей страны сегодня уже реализуются или запланированы на ближайшую перспективу проведение таких масштабных мероприятий как Форум волонтеров, Ярмарка Содружества, Академическая столица СНГ и многие другие проекты", – также подчеркнул министр иностранных дел РК.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне согласовано решение о присвоении почетного звания "Город трудовой славы. 1941-1945 гг." ряду городов стран СНГ, в том числе городам Астана, Алматы, Караганда и другим.

Следующее заседание Совета министров иностранных дел состоится в городе Душанбе в октябре 2025 года накануне Саммита глав государств СНГ.

Накануне, 10 апреля, Мурат Нуртлеу провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.