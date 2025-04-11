Три города Казахстана получат почетное звание: итоги СМИД СНГ в Алматы
По информации МИД Казахстана, на встрече главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, обсудили состояние и перспективы взаимодействия в рамках Содружества.
"Сегодня Содружество остается востребованной площадкой для открытого обмена мнениями, координации совместных усилий и поступательного углубления комплексных связей между нашими странами. Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии нашей Организации и твердо намерен укреплять ее многогранный потенциал", – заявил заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу.
Также Нуртлеу рассказал участникам о подходах Казахстана по различным аспектам сотрудничества в рамках СНГ, высказал ряд предложений, нацеленных на дальнейшее развитие Организации.
Отдельное внимание было уделено вопросам институционального развития Организации, совершенствованию координационных механизмов и реализации инициатив, выдвинутых президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в рамках Содружества.
В этом контексте была особо отмечена поддержка партнеров по Содружеству в реализации инициатив Казахстана.
"Благодаря совместным усилиям по предложению нашей страны сегодня уже реализуются или запланированы на ближайшую перспективу проведение таких масштабных мероприятий как Форум волонтеров, Ярмарка Содружества, Академическая столица СНГ и многие другие проекты", – также подчеркнул министр иностранных дел РК.
В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне согласовано решение о присвоении почетного звания "Город трудовой славы. 1941-1945 гг." ряду городов стран СНГ, в том числе городам Астана, Алматы, Караганда и другим.
Следующее заседание Совета министров иностранных дел состоится в городе Душанбе в октябре 2025 года накануне Саммита глав государств СНГ.
Накануне, 10 апреля, Мурат Нуртлеу провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.