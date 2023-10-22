Глава ВОЗ прибыл в Астану: что он посоветовал казахстанцам

Глава ВОЗ прибыл 22 октября 2023 года в Казахстан, чтобы выступить в глобальной конференции, посвященной теме о первичной медико-санитарной помощи. Тедрос Гебрейесус принял участие в забеге в Астане, где он обратился к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в Ботаническом саду Астаны состоялась традиционная акция: забег на короткую дистанцию.

В забеге участвовали более 800 человек, в том числе глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, министр здравоохранения РК Ажар Гиният, медработники, студенты и знаменитые спортсмены.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, обращаясь к казахстанцам, призвал всех отказаться от вредных привычек, не употреблять алкоголь, быть физически активными.

"Больше всего люблю в этой жизни – общаться со студентами медицинских вузов и второе – это физическая активность, вы сейчас дарите мне эти возможности. Это очень вдохновляющее начало Глобальной конференции", – признался директор Европейского офиса ВОЗ доктор Ханс Клюге.

В одном из докладов, опубликованном ВОЗ летом 2023 года, авторы исследования заявили о том, что около 1,3 миллиона человек ежегодно умирают от вдыхания табачного дыма пассивным способом.

По данным ВОЗ, все страны мира независимо от уровня дохода имеют возможность сократить спрос на табачную продукцию и предотвратить возможные смерти.

