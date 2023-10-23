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Почему глава ВОЗ назвал Токаева сватом

Казахстан ВОЗ Токаев Гебрейесус Фото: akorda.kz
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи 23 октября 2023 года назвал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева своим сватом, сообщает Zakon.kz.

Свое выступление на глобальной конференции, посвященной 45-летию Алматинской декларации по ПМСП, глава ВОЗ начал на казахском языке. Видео опубликовал журналист Адиль Балтабаева в своем Telegram-канале.

"Құрметті президент Тоқаев-құда (уважаемый президент Токаев-сват. – Прим. ред.)... ВОЗ гордится, что мы смогли открыть офис в Казахстане. Для меня Казахстан является особенно важным. У меня невестка – казашка, и оба внука тоже казахи. Я считаю, что Казахстан является частью меня, а я частью этой страны".Тедрос Адханом Гебрейесус

Глава ВОЗ отметил, что с момента обретения независимости Казахстан добился существенного прогресса в улучшении благосостояния и благополучия своих граждан и их здоровья, принимая подходы ПСМП. В числе достижений он называл предоставление расширенного доступа к семейной медицине, развитие кадрового потенциала и подготовку специалистов в области здравоохранения, развитие критической инфраструктуры ПМСП и использование международных критериев оценки эффективности систем здравоохранения.

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Кроме того, он поддержал инициативу президента Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой ВОЗ коалиции стран по развитию сферы первичной медико-санитарной помощи.

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