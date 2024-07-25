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В одном из районов Алматы на время отключат воду

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, потребление воды, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 16:58 Фото: pixabay
29 июля в Алматы пройдут работы по вводу новых объектов водоснабжения и по замене технологического оборудования системы водоснабжения. С 00:00 до 24:00 будет прекращена подача воды в жилые и иные здания, расположенные на территории Медеуского района, сообщает Zakon.kz.

Согласно предупреждению "Алматы су", подача воды временно прекратится по следующим адресам:

  • территория Медеуского района южнее проспекта Aль-Фараби;
  • в контуре: Aль-Фараби – р. Жарбулак – ул. Орманова – ВОАД;
  • Aль-Фараби – Назарбаева – Сатпаева – Луганского, в том числе: микрорайоны Горный Гигант, Тау Самал (Каменское плато), Юбилейный, Коктобе-1, 2;
  • ⁠жилые дома и административные здания, расположенные на улицах: Ахмедиярова, Баглановой, Байжанова, Бас батыр, Бигельдинова, Диваева, Домбыра, Достык (южнее пр. Аль-Фараби), Горная, Елибекова, Жамакаева, Жанибекова, Кажымукана, ⁠Керей Жанибек хандар, Кыз Жибек, Жукова, Искадерова, Камар Сулу, Курмет, Ладушкина, Луганского, Максимова, Манаева, Мангистауская, Назарбаева (южнее пр. Aль-Фараби), Найманбаева, Нурмагамбетова, Омаровой, Ондасынова, Оспанова, Радлова, Рубенштейна, Сахариева, Тайманова, Таттимбета, Топоркова, Трофимова, Хмелева, Чайкиной, Чимбулакская, Шашкина;
  • коттеджные городки "ВИП Алем", Luxor, "Алмалы";
  • жилые комплексы "Достык Резидентс", "Европолис", "Кокше", "Чешские террасы".

Давление воды снизится в сетях микрорайонов Самал-1, Самал-2, Самал-3, а также улиц Армянская, Береговая, Инженерная, Ньютона, Фонвизина, ЖК Falkon City.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности плановых работ.

Жители Алматы периодически сталкиваются с отсутствием воды, но, как ранее сообщалось, жители Актау испытывают ее острый дефицит почти на постоянной основе.

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