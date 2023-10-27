О нецелесообразности запрета вейпов высказалась эксперт

Согласно исследованиям новозеландского эксперта Маревы Гловер, в странах, где курение вейпов разрешено, количество потребителей традиционных сигарет резко снижается, сообщает Zakon.kz.

Профессор Марева Гловер – одна из ведущих новозеландских экспертов по табаку, вейпингу и отказу от курения, пишет sotreport.kz. Она занимается проблемой снижения вреда, связанного с курением, порядка 20 лет и имеет более 150 научных работ и отчетов по этому вопросу. В 2018 году доктор Гловер создала свой независимый Центр передового опыта, который занимается вопросами снижения вреда от табака среди коренных народов во всем мире.

Свои доводы спикер подкрепила примером Новой Зеландии. Там в августе 2020 года правительство легализовало вейпы и прочие альтернативные средства курения. Вместе с тем налог на электронные системы потребления табака был ниже, чем на традиционные сигареты. В 2011-2012 годах в стране количество курящих людей составляло 18,4% от общего числа населения, но уже через 10 лет эта цифра уменьшилась до 9,2%. В 2017- 2018 годах количество пользователей электронных изделий составляло 2%. А в 2021-2022 годах данный показатель достиг 8%.

"Учитывая широкий ассортимент продукции, можно выбрать вейп без содержания никотина или же с определенной дозировкой", – подчеркивает доктор Гловер.

По ее словам, главную опасность для организма представляет не никотин, а дым и продукты горения, которые характерны для традиционных сигарет.

"Если мы берем в расчет количество токсинов и токсических веществ, по результатам исследований, их содержание в вейпах ниже, чем в сигаретах", – утверждает доктор.

Опираясь на результаты своих исследований, Марева Гловер посоветовала правительству Казахстана заняться регулированием потребления вейпов, а не запрещать их. Она предложила рассмотреть вопросы налогообложения для этих устройств, установления возрастного ограничения и т.д.

"Полный запрет, я считаю, будет нецелесообразен. Во-первых, речь о дополнительных поступлениях в госбюджет. Во-вторых, это подспорье для отказа людей от сигарет". Марева Гловер

В текущем году правительство Новой Зеландии решило объявить тотальную борьбу с курением и запустило масштабную кампанию во всех местных СМИ. Апогеем такого желания победить зависимость стал закон, который запрещает гражданам, родившимся в 2009 году и позже, курить вообще.

Политику жестких запретов спикер считает неэффективной. По ее мнению, государству стоит сконцентрировать внимание на стандартах безопасности продукции, ведь в случае полного запрета может возникнуть ситуация роста контрабанды.

При этом Марева Гловер отметила, что цель ее организации – уменьшение и сокращение количества курящих людей, и призвала всех, кто курит табачные изделия, срочно бросать это делать. По ее данным, ежегодно по всему миру от курения и болезней, связанных с курением, умирают около 6,5 млн человек. Еще 7 млн человек ежегодно умирают от пассивного курения, просто находясь под влиянием таких веществ.