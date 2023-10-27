От мечты до первого гола: акимат Алматы воплотил идею юного футболиста в реальность

В начале сентября 12-летний житель Алмалинского района Санджар Мухаметкалиев написал в Instagram Алмалинского района. Мальчик попросил помочь сделать футбольное поле для него и друзей.

Об этом сообщили в телеграм-канале акимата Алматы.

"В нашем дворе нет футбольного поля. И нам с ребятами приходится ходить в другие дворы, которые далеко от нашего дома. Это очень неудобно, да и родители волнуются", – написал Санджар.

А дальше юный спортсмен рассказал, что не просто просит о помощи, но и предлагает вариант решения проблемы:

"Дело в том, что в нашем дворе совсем нет места для футбольного поля, но зато есть баскетбольная площадка. В баскетбол тут мало кто играет, а вот футболистов много. Может, попробовать приспособить эту площадку для игры в футбол? Если вы приедете, я все покажу!"

Аким района Айдар Жакибаев посетил этот двор. Идея с баскетбольной площадкой оказалась приемлемой. После обсуждения было принято решение преобразить площадку на футбольную, чтобы Санджар с друзьями мог играть не только в баскетбол, но и в футбол.

Фото: пресс-служба акимата Алматы