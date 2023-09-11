Два года насиловал свою дочь житель Алматы

44-летнего жителя Алмалинского района Алматы суд приговорил к 20 годам тюрьмы за насилие над собственной дочерью. Два года мужчина насиловал ребенка, сообщает Zakon.kz.

В специализированном межрайонном суде Алматы вынесли приговор 44-летнему местному жителю. Как следует из материалов уголовного дела, мужчина два года насиловал собственную дочь. Подробности рассказали в полиции.

"Гражданин М., 1979 года рождения, с 2021 года неоднократно совершал половое сношение в отношении несовершеннолетней дочери, 2009 года рождения, тем самым причинил ей моральный вред, а также вред ее здоровью. Спустя два года девочка решилась рассказать об этом своей маме. Она, в свою очередь, заявила в полицию". Олжас Шарипов, начальник Управления полиции Алмалинского района подполковник полиции





После того, как о насилии узнали полицейские, мужчину задержали. Позднее, по решению следственного суда, его отправили в следственный изолятор на время расследования. Затем дело направили в суд, где подсудимого признали виновным.

Ранее стало известно, что военнослужащий из Актау, которого в начале августа приговорили к пожизненному заключению и принудительной кастрации за изнасилование дочери, проиграл апелляционные слушания жалобы.