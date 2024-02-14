Что делает Национальный олимпийский комитет для развития спорта в Казахстане

Олимпийское движение объединяет весь мир, а успехи атлетов становятся национальной гордостью граждан каждой страны. Однако спорт высших достижений не должен (да и не может) развиваться в отрыве от массового спорта, в том числе детско-юношеского.

Только в единой системе они приносят максимальную пользу обществу.

В мире действуют 206 национальных олимпийских комитетов (НОК). Под руководством Международного олимпийского комитета они развивают, продвигают и защищают ценности олимпийского движения в своих странах и отвечают за отбор и поддержку спортсменов для участия в Олимпийских играх. Будучи общественной организацией, не связанной с распределением госбюджета на спорт, НОК РК, тем не менее, в 2015-2021 годах выдвинул ряд инициатив для системного развития казахстанского спорта.

Статус НОК РК в системе спорта Казахстана

ОО "Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан" (НОК РК) возглавляет национальное олимпийское движение в Казахстане ввиду признания Международным олимпийским комитетом и представляет Казахстан в Международном олимпийском комитете.

НОК РК в рамках своей уставной деятельности, а также руководствуясь правовым статусом, определенным Законом РК "О физической культуре и спорте", способствует развитию спорта высших достижений и массового спорта.

При этом НОК РК не является субъектом физической культуры и спорта Республики Казахстан, непосредственно ответственным за развитие спорта в Республике Казахстан. НОК РК не выполняет государственных функций.

При выполнении НОК РК государственного задания в период с 2018 по 2021 годпредметом договора являлось только выполнение подготовки (организация тренировочного, соревновательного процесса, материально-техническое, медико-биологическое, кадровое обеспечение, выплаты спортсменам, тренерам, специалистам) к участию в международных спортивных соревнованиях членов национальных сборных команд по олимпийским видам спорта за счет средств бюджета. Никакие другие виды деятельности НОК РК не финансировались за счет средствгосударственного задания.Деятельность НОК РК по совершенствованию физкультуры и спорта

С учетом указанного правового положения, НОК РК по мере работы в соответствующих направлениях вносил в адрес государственных органов и должностных лиц предложения по совершенствованию действующей системы физической культуры и спорта, законодательства в области спорта, по улучшению условий подготовки и обеспечения национальных сборных команд.

НОК РК обращался в адрес государственных органов в указанный период по следующим значимым вопросам.

Ранжирование видов спорта и его исполнение

НОК РК инициировал введение механизма ранжирования видов спорта в законодательство РК в целях определения видов спорта, приоритетных для бюджетного финансирования на республиканском и местном уровнях. Данный механизм принят и присутствует в законодательстве с июля 2017 года.

Система ранжирования видов спорта введена в целях обеспечения сбалансированного распределения бюджетных средств по видам спорта на всех уровнях – от регионального, обеспечивающего подготовку спортсменов городов и областей, до республиканского, осуществляющего подготовку национальных сборных команд РК. Процедура ранжирования проводится каждые два года, и по его результатам формируются республиканский и региональные перечни приоритетных видов спорта, с разбивной на три категории ("А", "В", "С") по степени их приоритетности. Основными критериями ранжирования являются: достижения вида спорта на международных и республиканских соревнованиях, национально-культурная "традиционность" вида спорта, наличие кадрового потенциала, наличие материально-технической базы, соотношение особенностей вида спорта к климатическим условиям региона.

Вместе с тем по итогам выездов в регионы и мониторинга проблемных вопросов в спорте НОК РК в 2019 году внес информацию о несоблюдении данной правовой нормы в регионах в адрес правительства РК.

В качестве меры, обеспечивающей исполнение норм законодательства о финансировании приоритетных видов спорта согласно итогам ранжирования, НОК РК в 2019 году предложил на уровне Генеральной прокуратуры проверить деятельность местных исполнительных органов по данному вопросу.

Данный вопрос представлялось возможным отрегулировать также на уровне Закона РК "О физической культуре и спорте" и Бюджетного кодекса РК.

В октябре 2020 года НОК РК для оказания содействия в реализации поручений президента РК по вопросам развития спорта внес в адрес комитета спорта и рабочую группу мажилиса парламента РК предложения к проекту Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта".

Для обеспечения приоритетности бюджетного финансирования детско-юношеского и массового спорта предложено рассматривать в качестве основания неэффективности планирования и использования бюджетных средств:

Расходование бюджетных средств без соблюдения республиканского и регионального перечней приоритетных видов спорта.

Расходование бюджетных средств на содержание профессиональных спортивных и игровых клубов при отсутствии достаточности финансирования минимальных социальных стандартов в сфере физической культуры и спорта.

В качестве ответственности предлагалось ввести административную ответственность, аналогичную установленной Кодексом РК об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V за неэффективное планирование и (или) неэффективное использование бюджетных средств.

В целом деятельность профессиональных клубов, команд, профессиональных спортсменов и их специалистов недостаточно регулируется законодательством, что позволяет им нести большие расходы на свою деятельность. Вместе с тем в отношении национальных сборных команд и детско-юношеского спорта действует ряд норм бюджетного законодательства, ограничивающих финансирование в требуемом объеме (нормы экипирования, аренды спортивных сооружений, сроков и порядка проведения тренировочных мероприятий, медицинского обеспечения, питания, проезда, заработной платы и т. д.).

С 2019 года и по настоящее время в Закон РК "О физической культуре и спорте" и Бюджетный кодекс РК неоднократно вносились изменения и дополнения. Однако соответствующие нормы, обеспечивающие введение контроля финансирования спорта согласно перечню приоритетных видов спорта, не внесены.

Также необходимо отметить следующие проблемные вопросы в отрасли, существовавшие в период 2015-2021 годов:

несоблюдение акиматами финансирования в соответствии с перечнем приоритетных видов спорта, предусмотренного Законом РК "О физической культуре и спорте", и ориентированность на финансирование профессионального спорта;диспропорция обеспеченности территориальных единиц спортивными объектами и слабая материальная база детско-юношеского спорта;отсутствие бюджетов местных акиматов на переподготовку и аттестацию тренеров;

отсутствие консолидированного подхода профильного министерства и акиматов в подготовке тренерских кадров.

НОК РК выдвигал правительству предложения для решения этих проблем.

Более системный подход к данным вопросам позволил бы понять, что Закон РК "О минимальных социальных стандартах и их гарантиях" также не содержит норм об обеспечении инфраструктурой детского и детско-юношеского спорта, которые бы устанавливали (по аналогии со здравоохранением и образованием):

норматив количества государственных организаций детского и детско-юношеского спорта (в зависимости от численности населения, площади территории, удаленности от населенного пункта);

нормы оснащения оборудованием и мебелью организаций детского и детско-юношеского спорта;подушевой норматив финансирования в организациях детского и детско-юношеского спорта.

Введение таких нормативов позволило бы ввести доступность детского и детско-юношеского населения к спортивным объектам в систему реализации социальных прав и социальных гарантий. Действующие нормы Закона РК "О физической культуре и спорте" реализацию таких прав и гарантий ставят в зависимость от возможностей местного бюджета.

С учетом того, что заявленный проект закона был принят 30 декабря 2020 года, имелась возможность дополнительной проработки включения норм о доступности детского и детско-юношеского населения к спортивным объектам в систему реализации социальных прав и социальных гарантий.

Такой подход способствовал бы наиболее полной реализации послания главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2020 года.

По данному вопросу НОК РК также вносил предложения в рабочую группу мажилиса парламента РК по проекту закона.

С учетом изложенного следует, что:

недостаточное правовое регулирование финансирования видов спорта в соответствии с перечнем приоритетных видов спорта;

недостаточная компетенция профильного министерства в отношении местных исполнительных органов;

отсутствие минимальных социальных стандартов и их гарантий для детского и детско-юношеского спорта

– являются существенными препятствиями в финансировании в необходимом объеме детского и детско-юношеского спорта.