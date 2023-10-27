Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах Сената поделился хорошей новостью – депозиты казахстанцев не будут облагать налогом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, каков механизм внедрения ИПН на депозиты.

"Отказались от этой идеи, все, депозиты не будут облагаться (ИПН – Прим. ред.)", – сказал Алибек Куантыров.

Он также рассказал, кто будет платить 15 ИПН от заработной платы.

"Кто зарабатывает больше 40 млн тенге в год. Будет привязка к МЗП – она будет меняться. Шкала 10% касается всех, то есть все с 40 млн будут платит 10%, если выше, то эта разница будет платиться по 15%. Условно в год человек зарабатывает 45 млн: 40 млн будет облагаться под 10%, а с 5 млн – 15%", – сообщил министр.

18 октября глава МНЭ озвучил предложение ввести в Казахстане прогрессивный ИПН на депозиты.

Индивидуальный подоходный налог (ИПН) – это один из видов налогообложения, действующих в Казахстане, взимаемый с дохода физических лиц (в том числе с заработной платы и доходов ИП).