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В Пакистане прошел показ казахстанской моды

В Пакистане прошел показ казахстанской моды Фото: пресс-служба посольства РК в Пакистане
В столице Пакистана состоялся торжественный прием, посвященный Дню Республики Казахстан, в котором приняли участие члены правительства, сенаторы, представители государственных органов Пакистана, дипломатического корпуса, деловых, общественных кругов, СМИ и т.д.

В качестве почетного гостя выступил министр коммуникаций, морских и железнодорожных путей ИРП Шахид Ашраф Тарар, мероприятие также посетили вице-спикер Сената Мирза Африди, министр регулирования и координации национальных служб здравоохранения доктор Надим Жан, министр по правам человека Халил Джорж, бывший министр оборонной промышленности Исрар Тарин.

В Пакистане прошел показ казахстанской моды

Фото: пресс-служба посольства РК в Пакистане

В своей приветственной речи посол Казахстана в Пакистане Ержан Кистафин отметил поступательное развитие двусторонних отношений, отдельно обозначил задачи, поставленные главой государства в Послании народу Казахстана "Экономический курс справедливого Казахстана" по развитию транспортного коридора "Север-Юг", укреплению дружеских связей со странами Южной Азии, выделив Пакистан в качестве ключевого партнера в регионе.

Со своей стороны почетный гость Ш.А. Тарар подчеркнул важность развития стратегического партнерства между двумя странами, заявив, что Пакистан высоко ценит отношения с Казахстаном, пожелал успехов и процветания казахстанскому народу.

В Пакистане прошел показ казахстанской моды

Фото: пресс-служба посольства РК в Пакистане

В целях популяризации культурного наследия Казахстана и налаживания сотрудничества был организован совместный модный показ национальной одежды ведущего бренда "Тарбия" казахстанского дизайнера Тарбии Айдымбаевой и одноименного пакистанского бренда от дизайнера Муниба Наваза, а также выставка ювелирных и национальных изделий от Союза ремесленников Казахстана.

Мероприятие вел известный журналист, блогер Алмас Алтай.

В Пакистане прошел показ казахстанской моды

Фото: пресс-служба посольства РК в Пакистане

С концертной программой выступили известная певица Гульзар Габдрахман и дуэт домбристов.

Гостям мероприятия были представлены блюда национальной кухни от популярной сети казахских ресторанов "Бауырдак".

В Пакистане прошел показ казахстанской моды

Фото: пресс-служба посольства РК в Пакистане

Посол Ержан Кистафин выразил искреннюю благодарность Тарбие Айдымбаевой, главе компании "Бауырдак" Актлеку Кусанбаеву за участие в организации мероприятия на высоком уровне.

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