В Пакистане прошел показ казахстанской моды
В качестве почетного гостя выступил министр коммуникаций, морских и железнодорожных путей ИРП Шахид Ашраф Тарар, мероприятие также посетили вице-спикер Сената Мирза Африди, министр регулирования и координации национальных служб здравоохранения доктор Надим Жан, министр по правам человека Халил Джорж, бывший министр оборонной промышленности Исрар Тарин.
Фото: пресс-служба посольства РК в Пакистане
В своей приветственной речи посол Казахстана в Пакистане Ержан Кистафин отметил поступательное развитие двусторонних отношений, отдельно обозначил задачи, поставленные главой государства в Послании народу Казахстана "Экономический курс справедливого Казахстана" по развитию транспортного коридора "Север-Юг", укреплению дружеских связей со странами Южной Азии, выделив Пакистан в качестве ключевого партнера в регионе.
Со своей стороны почетный гость Ш.А. Тарар подчеркнул важность развития стратегического партнерства между двумя странами, заявив, что Пакистан высоко ценит отношения с Казахстаном, пожелал успехов и процветания казахстанскому народу.
Фото: пресс-служба посольства РК в Пакистане
В целях популяризации культурного наследия Казахстана и налаживания сотрудничества был организован совместный модный показ национальной одежды ведущего бренда "Тарбия" казахстанского дизайнера Тарбии Айдымбаевой и одноименного пакистанского бренда от дизайнера Муниба Наваза, а также выставка ювелирных и национальных изделий от Союза ремесленников Казахстана.
Мероприятие вел известный журналист, блогер Алмас Алтай.
Фото: пресс-служба посольства РК в Пакистане
С концертной программой выступили известная певица Гульзар Габдрахман и дуэт домбристов.
Гостям мероприятия были представлены блюда национальной кухни от популярной сети казахских ресторанов "Бауырдак".
Фото: пресс-служба посольства РК в Пакистане
Посол Ержан Кистафин выразил искреннюю благодарность Тарбие Айдымбаевой, главе компании "Бауырдак" Актлеку Кусанбаеву за участие в организации мероприятия на высоком уровне.