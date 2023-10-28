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20 районов и городов Акмолинской области представили сельхозпродукцию на ярмарке в Астане

ярмарка в Астане Фото: акимат Акмолинской области
В региональной ярмарке с участием Акмолинской области участвуют 20 районов и городов, таких как Аршалынский, Астраханский, Ерементауский, Егиндыкольский, Есильский, Жаксынский, Жаркайнский, Коргалжинский, Целиноградский, города Косшы, г. Степногорск и Кокшетау.

От Кокшетау принимают участие такие товаропроизводители как ТОО "Гормолзавод", ТОО "Бижан", ИП "Казделикатес", ТОО "Sinegor Grain", ИП "Внуковский", ИП "Смагулова Ш.М.", ИП "Кожасбаев А.К." и ИП "Курмангалиев А.Ж."

По информации пресс-службы акимата Акмолинской области, ярмарка продлится два дня, будет реализована

мясная и молочная продукция, рыба, мед, мука и крупы, подсолнечное масло и другие продукты питания.

Из Акмолинской области в ярмарке приняли участие порядка 100 предпринимателей, которые представили сельхозпродукцию по ценам ниже рыночных на 10-20%.

Гостям и жителям столицы предложено свыше 50 наименований продуктов питания: 100 тонн мясных и колбасных изделий, 2 тонны свежей рыбы, более 400 тыс. штук яиц, порядка 20 тонн молока и молочной продукции, 25 тонн муки, 50 тонн картофеля и других овощей.

Так же, по информации ведомства, на ярмарке побывал аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

"Акмолинская область, находясь в непосредственной близости с главным городом страны, бесперебойно обеспечивает продуктами питания не только жителей региона, но и столицы, тем самым выполняя роль продовольственного пояса. Мы нацелены обеспечить астанчан более чем наполовину нашими товарами. Для этого мы работаем на увеличение производительности труда, актуализацию продукции, повышение качества и снижения цены путем организации прямых поставок готовой продукции без посредников с полей на прилавки Астаны", - отметил руководитель региона.

Сообщается, что в рамках исполнения поручения главы государства по увеличению доли переработанной продукции, в регионе действуют 73 перерабатывающих предприятия.

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