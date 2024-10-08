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Природные пожары вспыхнули в шести районах Акмолинской области

В шести районах Акмолинской области возникли природные пожары, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:39 Фото: ДЧС Акмолинской области
За один день в шести районах Акмолинской области возникли природные пожары. За сутки возгорания сухой травы и камыша возникли в Аккольском, Зерендинском, Шортандынском, Есильском, Астраханском и Атбасарском районах, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, по предварительным данным, общая площадь горения растительности составила 33 га.

Природный пожар Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:39

Фото: ДЧС Акмолинской области

"Совместными усилиями сил и средств Департамента по ЧС, местных исполнительных органов, добровольных пожарных формирований и РГКП "Казавиалесоохрана" возгорания ликвидированы в шести районах. Жертв и пострадавших, а также угрозы населенным пунктам нет". Пресс-служба МЧС РК
природный пожар, спасатели ДЧС Акмолинской области , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:39

Фото: ДЧС Акмолинской области

Отмечается, что по всем фактам возгорания причиной выступило неосторожное обращение населения с огнем – малокалорийный источник зажигания, то есть спичка или непотушенная сигарета.

тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:39

Фото: ДЧС Акмолинской области

Спасатели призвали казахстанцев соблюдать меры пожарной безопасности.

природный пожар, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 18:39

Фото: ДЧС Акмолинской области

Ранее в МЧС Казахстана поделились информацией о ситуации с пожаром в Карагандинской и Павлодарской областях.

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