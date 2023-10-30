Арман Кенжегалиев возглавил "Правительство для граждан"
По данным ведомства, Арман Кенжегалиев окончил Казахский гуманитарно–юридический университет, университет "Кайнар", Шеффилдский университет.
Квалификация по специальности – экономист, юрист, магистр в области государственного управления и государственной политики.
Трудовую деятельность начал в 1999 году юристом в коммерческой организации.
В 2002 – 2003 годах работал главным специалистом по правовой работе АФ "Астанинский почтамт" "АО Казпочта".
В 2003 – 2012 годах занимал различные должности в структуре Министерства юстиции РК.
В 2012 – 2017 гг. – главный эксперт, консультант Отдела индустриально–инновационного развития Канцелярии премьер–министра РК.
В 2017 – 2018 гг. – заместитель директора Департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК.
В 2018 – 2020 гг. – заместитель директора; директор Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.
С августа 2020 года занимал должность директора Департамента законодательства Министерства юстиции РК.
С 26 мая 2021 года до нынешнего назначения являлся руководителем аппарата Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.