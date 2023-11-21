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Законодательство РК

Операторы ЦОНов с 2024 года не будут видеть персональные данные граждан

Сотрудники ЦОНов с 2024 года не будут видеть персональные данные граждан Фото: Zakon.kz
На заседании правительства 21 ноября министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал, как будут защищать персональные данные граждан в ЦОНах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы министерства, защищать персональные данные казахстанцев будут по трем направлениям. Первое и основное – охрана личной информации граждан в ЦОНах.

"Мы разработали сервис по контролю доступа к персональным данным. Как это будет работать? Например, когда гражданин обращается в ЦОН, ему приходит SMS-сообщение. Когда он сообщает оператору код, указанный в сообщении, оператор не сможет видеть его персональные данные, пока ему не скажут код. Таким образом, со следующего года все будут подключены к этому сервису". Багдат Мусин

Также министр добавил, что все действия администратора, имеющего доступ к личным данным, будут сохранять на платформе блокчейн в течение 10 лет. Это второе новшество.

"Третье: за нарушение (конфиденциальности. – Прим. ред.) персональных данных ужесточение наказания поддержал Мажилис. В трех направлениях будет проводиться дальнейшая работа". Багдат Мусин

Ранее стало известно, что работников ЦОНов приравняют к лицам, выполняющим государственные функции. В октябре 2023 года депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект, приравнивающий работников ЦОНов к уполномоченным на выполнение государственных функций.

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