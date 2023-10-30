Глава "КазАвтоЖол" покинул пост по собственному желанию
В своей публикации Касымбаев заявил, что на республиканской сети автодорог нет ни одного проекта, который простаивает.
"В течение практически двух лет мы с моими коллегами бросили все силы на то, чтобы завершить так называемые дорожные "долгострои". Проведена огромная работа. Могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день на республиканской сети автодорог нет ни одного проекта, который простаивает", – сообщил в Instagram Мейрхат Касымбаев.
Как он отметил, за два года уложили 7 млн тонн асфальтобетонной смеси – это около 2,5 тысячи км нового асфальта. Также завершается строительство проблемных объектов.
"Не секрет, что автодорожная отрасль многократно подвергалась критике как со стороны руководства страны, так и населения. Есть, так скажем, определенные проблемные вопросы, к решению которых необходимо подходить системно. По поручению президента для урегулирования текущей ситуации с прошлого года ведутся работы по реформированию отрасли", – добавил Мейрхан Касымбаев.
Мейрхат Касымбаев был назначен на пост председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол" в феврале 2022 года.
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