Глава "КазАвтоЖол" покинул пост по собственному желанию

Мейрхат Касымбаев покинул пост председателя Правления АО "НК "КазАвтоЖол". Об этом говорится в его публикации, размещенной 30 октября в Instagram, сообщает Zakon.kz.

В своей публикации Касымбаев заявил, что на республиканской сети автодорог нет ни одного проекта, который простаивает.

"В течение практически двух лет мы с моими коллегами бросили все силы на то, чтобы завершить так называемые дорожные "долгострои". Проведена огромная работа. Могу с уверенностью сказать, что на сегодняшний день на республиканской сети автодорог нет ни одного проекта, который простаивает", – сообщил в Instagram Мейрхат Касымбаев.

Как он отметил, за два года уложили 7 млн тонн асфальтобетонной смеси – это около 2,5 тысячи км нового асфальта. Также завершается строительство проблемных объектов.

"Не секрет, что автодорожная отрасль многократно подвергалась критике как со стороны руководства страны, так и населения. Есть, так скажем, определенные проблемные вопросы, к решению которых необходимо подходить системно. По поручению президента для урегулирования текущей ситуации с прошлого года ведутся работы по реформированию отрасли", – добавил Мейрхан Касымбаев.

Мейрхат Касымбаев был назначен на пост председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол" в феврале 2022 года.

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