В Астане задержали экс-главу "Казавтожола"

Экс-председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Аскар Муратулы задержан департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Астане, сообщает Zakon.kz.

Аскара Муратулы задержали на два месяца.



"По подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника Департаментом АФМ по Астане при координации Главной транспортной прокуратуры задержан экс-председатель правления АО "НК КазАвтоЖол" Аскар Муратулы", – говорится в сообщении АФМ за 4 апреля 2024 года.

Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей" сроком на два месяца.

Также отмечено, что в соответствии со ст. 201 УПК иная информация разглашению не подлежит.

Аскар Муратулы возглавлял нацкомпанию "КазАвтоЖол" с апреля 2021-го по февраль 2022 года.

Муратулы родился в 1976 году. Уроженец бывшей Семипалатинской области. Окончил Восточно-Казахстанский технический университет (инженер-экономист) и Казахский автомобильно-дорожный университет им. Л. Гончарова (инженер).

Трудовой путь начал в 1998 году инспектором Департамента торговли и услуг Восточно-Казахстанской области. В разные годы работал директором Костанайского, Карагандинского, Павлодарского областных филиалов РГП "Казахавтодор".